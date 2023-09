Os vereadores do PCP na Câmara Municipal de Lisboa (CML) exigiram esclarecimentos urgentes a Carlos Moedas, presidente da autarquia, sobre o estado avançado de degradação em que se encontra o Parque da Bela Vista e sobre aquilo que dizem ser o incumprimento do protocolo celebrado entre o Município de Lisboa e o Festival Kalorama, que se aconteceu entre 31 de agosto e 2 de setembro, no parque da cidade.

Os comunistas alegam que está em causa, além da visível degradação causada pelo evento, o acesso do público ao Parque da Bela Vista, nomeadamente restrições parciais e total de acesso que permanecem uma semana depois da realização do festival. O PCP garante que estas limitações excedem os prazos estabelecidos no protocolo entre o município de Lisboa e a organização do festival de música.

Imagens do Parque da Bela Vista distribuídas pelo PCP 3 fotos

“Tendo sido ultrapassado o período previsto para a ocupação do Parque, por parte da organização do evento em causa, será necessário calcular o valor referente às taxas, de acordo com o estipulado na Tabela de Taxas Municipais em vigor, para o período de ocupação abusiva e até ao seu termo”, defende a representação comunista na autarquia lisboeta, que apela à cobrança à entidade promotora do festival da “aplicação das taxas de ocupação abusiva”.

O PCP considera necessário salvaguardar a manutenção, preservação e o uso deste parque pela população e “avaliar a relação custo-benefício da realização destes eventos”, tendo em conta o impacto que representam para este espaço de usufruto público. Recomenda um estudo sobre a capacidade de carga e impacto destes eventos nos parques da cidade. Aliás, lembra que esta avaliação é uma promessa com cerca de uma ano por parte do atual Executivo.