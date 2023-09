A eurodeputada do Bloco de Esquerda (BE) Marisa Matias disse hoje que “os sinais que chegam” pela voz da presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, fazem “temer o pior” relativamente ao aumento das taxas de juro.

Todos os povos e todos os poderes democráticos da Europa esperam para saber se esta espécie de imperadora dos tempos modernos que é a Lagarde vai ceder ao bom senso ou vai continuar a esmagar os salários com austeridade”, afirmou Marisa Matias, em Viseu, lembrando que, “dentro de poucos dias, haverá uma nova reunião do BCE para decidir o possível aumento das taxas de juro”.

Marisa Matias falava no Fórum Socialismo, a rentrée política do BE, que é o primeiro desde a eleição de Mariana Mortágua como líder bloquista e decorrerá até domingo.