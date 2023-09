Os treinos livres do GP de San Marino não foram nada famosos para Miguel Oliveira, apresentando um ritmo dos mais baixos entre os pilotos em competição. O 22.ºlugar nos treinos livres obrigou o português a passar pela Q1 durante a manhã deste sábado.

“Foi um dia muito difícil e muito estranho, para ser sincero. Não consegui ter boas sensações com a mota e tive muita dificuldade em fazer um time attack com novos pneus. Depois, com um pouco mais de tração, tive muitos problemas e vibrações. Por isso, agora temos de analisar e encontrar uma solução. Temos duas Aprilia no top 10, por isso temos uma boa mota e uma boa fase. Temos de entender o que podemos fazer”, disse Miguel Oliveira na análise aos treinos livres de sexta-feira.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A resposta surgiu na Q1. Miguel Oliveira rapidamente se colocou no primeiro lugar. Muito perto do fim, Aleix Espargaró (1:31.429) conseguiu o melhor tempo, mas o português recuperou o primeiro lugar (1:31.272) nos últimos instantes. Assim, seguiram ambos para a Q2.

Foi aí que Jorge Martín conseguiu garantir a pole-position para o sprint e para a corrida principal com um tempo recorde no circuito de Misano (1:30.390). Miguel Oliveira não foi além do décimo lugar (1:31.277). Marco Bezzecchi (1:30.787) e Francesco Bagnaia (1:30.826) foram segundo e terceiro, respetivamente.

O Falcão partia ao lado de Alex Márquez e Raul Fernández, na quarta linha da grelha, para as 13 voltas da corrida sprint. Miguel Oliveira chegou a subir ao nono lugar no arranque, mas foi de imediato ultrapassado por Brad Binder e por Alex Márquez ainda antes da primeira volta. Depois de descer a 11.º, não mais o piloto da Aprilia conseguiu recuperar terreno, sendo inclusivamente ultrapassado pelo colega de equipa Raul Fernández, caindo para o 12.º lugar.

Numa corrida em que vários pilotos foram penalizados por excederem os limites de pista, Jorge Martín não cedeu minimamente e rodou sempre na liderança, acabando por ser o primeiro a cruzar a meta. Marco Bezzecchi segurou o segundo lugar e Francesco Bagnaia, líder do campeonato, ocupou o último lugar do pódio, evitando o assalto de Dani Pedrosa e Brad Binder.