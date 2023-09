Tudo correu da pior forma nas primeiras sessões de treinos livres, tudo melhorou quando chegou o momento da qualificação, tudo soube a pouco quando veio a corrida sprint. Depois de um fim de semana de redenção na Catalunha, com a melhor qualificação, o segundo melhor resultado e o maior acumulado de pontos do ano num só fim de semana, Miguel Oliveira não conseguiu manter a mesma regularidade em São Marino e teve como primeiro resultado uma 12.ª posição na corrida sprint fora dos pontos. Agora, partindo novamente do décimo posto, o objetivo passava por conseguir o maior número possível de pontos para poder continuar a subir na classificação do Mundial e aproximar-se daquela que é a meta “palpável”: entrar no top 10.

“Hoje [Sábado] foi um pouco melhor do que ontem [sexta-feira]. Pelo menos, consegui fazer uma sessão de qualificação competitiva. Depois é difícil, vindo da Q1, conseguir repetir uma boa volta na Q2. Não tenho muito mais para dar em termos de velocidade mas vamos ver”, comentou aos meios da RNF Aprilia o piloto português, que na semana passada conseguiu o terceiro melhor registo na Q2 vindo da Q1 que valeu a primeira presença na linha da frente da grelha. Ainda assim, havia esperança num novo “salto”.

“Tive um bom arranque e umas boas primeiras curvas mas depois de duas ou três voltas comecei a sentir que o pneu traseiro já não tinha boa aderência. Por isso, tive de lutar para manter o ritmo. Também tive algumas dificuldades na curva 11, no setor mais rápido, que era onde perdia a maior parte do tempo. Agora espero que aquilo que eu e a equipa aprendemos chegue para dar um passo em frente. Demos um salto enorme desde sexta-feira e espero que possamos fazer algo semelhante para a corrida principal”, acrescentou.

À semelhança do que tinha acontecido na Catalunha, onde andou na luta pelos lugares do pódio com Aleix Espargaró, Maverick Viñales e Jorge Martín até começar a sentir problemas com o desgaste dos pneus e ter de jogar pelo seguro a segurar a quinta posição no Grande Prémio (segundo melhor resultado, apenas atrás da Silverstone), Miguel Oliveira voltou a ter problemas que tentaria agora minimizar para a corrida longa, sendo que mais à frente os oito mais rápidos da qualificação tinham sido também os oito mais rápidos na corrida sprint, sinal da estabilidade que conseguiram encontrar em pista e com a sua moto.

Depois de um warm up muito discreto, onde não foi além do 19.º registo nunca tendo entrado sequer no top 15, havia agora também a curiosidade de perceber a capacidade de poder preservar mais os pneus em corrida e sobretudo aquilo que conseguiria fazer numa saída que tem sido sempre particularmente agitada no grupo com várias corridas com quedas nas curvas 1 e 2 (como aconteceu na Catalunha). Agora, tudo decorreu de forma normal e com o português a saltar para a sétima posição com uma grande saída que permitiu ganhar três lugares quando tem sobretudo perder alguns postos nos últimos arranques. Lá na frente, Jorge Martín passou para a liderança, seguido de Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi, Dani Pedrosa e Brad Binder.

Os três da frente, que tinham também feito o pódio na corrida sprint, tentavam de novo descolar mas Brad Binder continuava a encurtar tempo para as Ducati já à frente de Dani Pedrosa enquanto Miguel Oliveira ia rodando a 0.7 segundos de Maverick Viñales. Os irmãos Marc e Álex Márquez estavam atrás do português, com Luca Marini a descer e a fechar um top 10 onde voltavam a não entrar nomes como Johann Zarco, Aleix Espargaró ou Fabio Quartararo. Com Martín a destacar-se, a luta mais interessantes estava entre os dois italianos pela segunda posição, com Bezzecchi a passar e Bagnaia a responder logo de seguida. Binder tinha conseguido entrar de vez no grupo da frente, abrindo 1.2 segundos de diferença para Dani Pedrosa, mas o sul-africano voltaria a ter uma corrida estragada com uma queda que deixou o trio mais isolado.

Miguel Oliveira ainda esteve alguns segundos na sexta posição depois da queda de Brad Binder mas Marc Márquez não demorou a ganhar lugar ao português, que voltava ao sétimo posto com a pior volta depois de fazer a melhor volta. Mais atrás, Jack Miller e Michele Pirro saíram também da corrida após um acidente que deixou Fabio Di Giannantonio na última posição e na volta seguinte foi Joan Mir a sofrer uma queda. As imagens da ultrapassagem de Márquez a Oliveira chegavam entretanto, percebendo-se que o português fez um pequeno erro na curva 8 que permitiu a ultrapassagem do antigo campeão mundial espanhol, sendo que de seguida surgiu um outro revés com os avisos de limite de pista para o piloto da RNF Aprilia. Pol Espargaró, que lutava ainda para chegar aos lugares dos pontos, foi a quinta queda em corrida do dia.

A questão dos pneus começava agora a ganhar uma outra importância, numa fase em que Martín (que teve também aviso de limites de pista), Bagnaia e Bezzecchi tinham deixado de novo Dani Pedrosa a 1.3 segundos após uma aproximação do espanhol da KTM e Márquez tentava chegar a Maverick Viñales. O espanhol na liderança começava a tentar fugir e Bezzecchi pressionou de outra forma Bagnaia, subindo ao segundo lugar para tentar ir ainda lutar pela primeira posição. Mais atrás, Miguel Oliveira foi melhorando de novo os seus tempos e voltou a subir a sexto à frente de Márquez, lutando para reduzir 1.2 segundos de diferença para Viñales enquanto Pedrosa tentava ainda alcançar o pódio. No entanto, nada viria a mudar até ao fim.

