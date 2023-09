O Canadá conquistou este domingo a medalha de bronze no Campeonato do Mundo de basquetebol, depois de derrotar os Estados Unidos por 127-118, num jogo decidido apenas no prolongamento.

Em Pasay, nas Filipinas, os canadianos chegaram ao intervalo a vencer por 58-56, mas os Estados Unidos recuperaram no último período e conseguiram empatar a partida 111-111 mesmo no final do tempo regulamentar.

No entanto, o Canadá foi mais forte no prolongamento e superou os Estados Unidos por nove pontos, com Dillon Brooks, com 39 pontos, e Shai Gilgeous-Alexander, com 31 pontos e 12 assistências, em destaque, enquanto pelos Estados Unidos, que terminam em quarto, Anthony Edwards foi o melhor marcador, com 24 pontos.

O Canadá sobe pela primeira vez ao pódio no mundial de basquetebol, com a Alemanha e a Sérvia a decidirem hoje quem será o novo campeão mundial, numa competição que está a ser organizada por Indonésia, Japão e Filipinas.