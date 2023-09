Um homem e uma criança de sete anos ficaram gravemente feridos após terem sido atingidos por um raio durante a tempestade, na localidade de Cadraço, no concelho de Tondela, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com a mesma fonte, ambas as vítimas estavam a assistir a uma prova de automobilismo na Rampa do Caramulo, na localidade de Cadraço, na freguesia de Guardão, no distrito de Viseu, quando foram atingidas por um raio provocado pela tempestade desta tarde.

Segundo a CNN, a mãe da criança também se encontrava naquele local, a assistir a eventos do Caramulo Motorfestival, um evento automobilizado que se realiza na região. Quando a chuva começou a cair com mais intensidade, a mulher refugiou-se no carro, mas o pai e a criança procuraram refúgio debaixo de uma árvore junto à estrada.

Foi nesse momento que um raio atingiu a árvore, acabando por ferir também o homem, de 41 anos, e a criança, de 7 anos. O homem terá entrado de imediato em paragem cardiorespiratória, sendo assistido pelos bombeiros de Campo de Besteiros. A criança terá ficado com queimaduras graves.

O homem foi transportado para o Centro Hospitalar Tondela Viseu. A criança foi conduzida para o Hospital Pediátrico de Coimbra e, ainda segundo a CNN, encontra-se em situação estável.

O alerta foi dado às 16h39, tendo mobilizado 16 operacionais apoiados por sete viaturas do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), Guarda Nacional Republicana (GNR) e dos Bombeiros de Campo de Besteiros e Tondela.