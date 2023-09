A líder do PAN acusou este domingo António Costa de “atirar areia para os olhos” dos portugueses com uma “euforia que contrasta com a asfixia em que vivem as famílias” e de oferecer “uma mão cheia de nada” aos jovens.

O partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) realizou este domingo a sua ‘rentrée’ política, em Oeiras, com o tema “A nossa casa comum”, e Inês Sousa Real aproveitou para fazer um balanço do trabalho feito no último ano, “um ano político que foi repleto de desafios”, e apresentar os desafios para o futuro.

“O país deste Governo não é o país que os portugueses precisam e não é o país para os quais as pessoas lutam para ter melhores condições de vida”, defendeu a líder do PAN, apontando que “a primeira sessão legislativa ficou marcada por uma crise política e uma instabilidade sem precedentes”.

Acusou o Governo socialista de “continuar a desperdiçar fundos comunitários” e o primeiro-ministro de “anunciar uma mão-cheia de nada de forma eufórica”, referindo-se às medidas apresentadas de apoio aos jovens, nomeadamente à devolução de um ano de propinas pagas por cada ano de trabalho efetuado no país.