O Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública (Cometlis) e a Unidade Especial de Polícia (UEP) vão ter novos comandantes, anunciou este domingo o Ministério da Administração Interna (MAI).

Em comunicado, o MAI refere que Fiães Fernandes, que atualmente desempenha funções de diretor do Departamento de Armas e Explosivos, depois de ter sido diretor do Departamento de Sistemas de Informação e Comunicações da PSP, é o novo comandante do Cometlis, enquanto Luís Carrilho, atual chefe do Serviço de Segurança da Presidência da República, com muitos anos ao serviço da ONU, vai passar a lidar a UEP.

Estes dois nomes foram propostos pelo novo diretor nacional da PSP, José Barros Correia, e aceites pelo ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro.

As nomeações de Fiães Fernandes para o maior comando da PSP do país e de Luís Carrilho para a unidade de elite desta força de segurança surgem dias depois da constituição da nova equipa da direção nacional da Polícia de Segurança Pública.

Após José Barros Correia ter tomado posse como novo diretor da PSP, há cerca de uma semana, passaram a fazer parte da direção nacional da polícia Paulo Lucas, que era o comandante da UEP, como diretor nacional adjunto de operações e segurança, e Paulo Pereira, comandante do Cometlis, como inspetor nacional.

A estrutura de topo da PSP passa ainda a contar com Paula Peneda como diretora nacional adjunta de recursos humanos, e Bastos Leitão como diretor nacional adjunto de logística.