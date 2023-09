A criança de sete anos do concelho de Tondela que foi atingida no domingo por um raio, na serra do Caramulo, teve alta médica do Hospital Pediátrico de Coimbra na tarde desta segunda-feira, disse à agência Lusa fonte hospitalar.

Segundo o Gabinete de Comunicação e Informação do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, a criança teve alta para o domicílio por volta das 14h45.

Esteve sempre hemodinamicamente estável, sem intercorrências. Virá dentro de 48 horas à Consulta de Cirurgia Pediátrica para reavaliação das queimaduras”, adiantou a fonte.

O pai, de 41 anos, que se encontrava com a criança debaixo de uma árvore, ainda se encontra em observação e vigilância no Centro Hospitalar Tondela-Viseu.

A vítima tem queimaduras de 1.º e 2.º grau relacionadas com a eletrocussão, “estando consciente, hemodinamicamente estável e sem evidência de lesão cardíaca”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Prevê-se evolução favorável com possibilidade de alta a curto prazo”, disse à agência Lusa o gabinete de comunicação do Centro Hospitalar Tondela-Viseu.

O homem e o filho ficaram feridos após terem sido atingidos no domingo à tarde por um raio durante uma tempestade, na localidade de Cadraço, no concelho de Tondela, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com a mesma fonte, ambas as vítimas estavam a assistir a uma prova de automobilismo na Rampa do Caramulo, na freguesia de Guardão, no distrito de Viseu, e foram atingidas por um raio quando estavam abrigados debaixo de uma árvore