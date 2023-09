Nos tribunais portugueses, começa hoje uma greve que os sindicatos apresentam como tendo contornos inovadores: o começo da greve é determinado pela agenda das diligências. Esta greve soma-se àquela que paralisa desde janeiro vários tribunais do país. Estima-se que já tenham sido adiadas mais de 100 mil diligências e ficado por realizar mais de 5 milhões de atos. Tradicionalmente lentos, os tribunais confrontam-se agora com greves e também com a falta de pessoal. Dos 200 novos oficiais de Justiça que deviam ter começado agora a trabalhar apenas se apresentaram 175. Alguns vão receber um ordenado que poderá não chegar aos 800 euros líquidos mensais.

Entre as 10h10 e as 12h00 pode dar a sua opinião e falar em direto com José Manuel Fernandes e Helena Matos. Basta inscrever-se ligando para o 910024185. Pode também enviar mensagens de voz gravadas, com menos de 2 minutos, por Whatsapp para o 910024185. Se preferir, pode fazer neste artigo um comentário escrito, que será lido no ar. E pode ainda enviar um e-mail com a sua opinião para ouvinte@observador.pt.

Pode ouvir o programa em direto clicando aqui. Pode também ouvir a Rádio Observador em fm, em 93.7 ou 98.7 na Grande Lisboa; em 98.4 no Grande Porto e Minho; e em 88.1 no distrito de Aveiro. O programa ficará disponível em podcast aqui.