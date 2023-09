A economia europeia continua a “mostrar resiliência” mas está a “perder ímpeto”, diz a Comissão Europeia num relatório intercalar de previsões económicas divulgado esta segunda-feira. O crescimento na zona euro em 2023 deverá ser de apenas 0,8%, de acordo com estas novas previsões, menos do que os 1,1% anteriormente previstos.

O relatório inclui apenas projeções para as maiores economias europeias, não atualiza os números para Portugal. A previsão de crescimento na zona euro é revista em baixa não só para 2023 como para 2024. Este ano o aumento do produto económico será de 0,8% e 1,3% em 2024, menos do que os 1,1% e 1,6% anteriormente previstos.

É uma mudança que se justifica pela atividade económica “muito fraca” registada nos últimos meses, na zona euro.

A economia da UE continua a mostrar resistência face aos choques formidáveis que sofreu nos últimos anos, mas perdeu dinamismo. A atividade económica na UE foi muito fraca no primeiro semestre de 2023”, diz a Comissão Europeia.

Quanto à inflação, admite-se um valor ligeiramente mais baixo em 2023: 5,6% (contra os anteriores 5,8%) mas a previsão para 2024 até é aumentada em uma décima de ponto percentual para 2,9%.

Bruxelas ressalva que estas previsões são ainda “envoltas por uma enorme incerteza” devido às “preocupações geopolíticas e económicas globais”, nomeadamente relacionadas com a guerra da Ucrânia causada pela invasão russa.

A 15 de maio a Comissão Europeia previu que a economia portuguesa cresça 2,4% em 2023. Esta projeção não foi atualizada nos dados divulgados esta segunda-feira.