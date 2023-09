A candidatura do Movimento Partido da Terra (MPT) destacou esta segunda-feira, segundo dia de campanha para as eleições da Madeira, a importância dos transportes públicos e defendeu que o Governo Regional devia pagar as propinas dos estudantes madeirenses.

O objetivo da campanha de hoje é muito simples: temos de dizer que os Horários do Funchal (empresa) e os transportes públicos em geral são um polo de grande importância para a região”, disse o cabeça de lista do MPT, Válter Rodrigues.

O candidato recordou que o partido já propôs que os transportes públicos sejam gratuitos para os alunos que frequentam a escolaridade obrigatória.

Válter Rodrigues também argumentou que as pessoas deviam “deixar os carros nos parques de estacionamento e utilizar para o centro do Funchal o transporte público“, o que constituía uma medida de caráter ecológico que contribuiria para melhorar a vida e o trânsito na cidade.

Falando junto às instalações da empresa de transportes públicos Horários do Funchal, o responsável do MPT na Madeira ainda defendeu melhorias na política de reforma dos condutores dos autocarros, alertando ser “um transporte de desgaste” que exige muita responsabilidade porque envolve a segurança de pessoas.

Não dizemos que a política de transportes terrestres está ser mal gerida na região”, afirmou o também empresário, complementando ser necessário um “melhoramento feito ao nível da carreira profissional destas pessoas”.

A campanha eleitoral do MPT também esteve esta segunda-feira junto à Universidade da Madeira, tendo Válter Rodrigues proposto que “as propinas devem ser pagas pelo Governo Regional para dar um impulso aos jovens para poderem estudar”.

Para o MPT, os estudantes que beneficiassem desta ajuda deveriam depois “retribuir à região com os seus cursos” os anos que os contribuintes madeirenses os apoiaram para a sua formação.

As legislativas da Madeira decorrem em 24 de setembro, com 13 candidaturas a disputar os 47 lugares no parlamento regional, num círculo eleitoral único.

PTP, JPP, BE, PS, Chega, RIR, MPT, ADN, PSD/CDS-PP (coligação Somos Madeira), PAN, Livre, CDU (PCP/PEV) e IL são as forças políticas que se apresentam a votos.

Nas anteriores regionais, em 2019, os sociais-democratas elegeram 21 deputados, perdendo pela primeira vez a maioria absoluta que detinham desde 1976, e formaram um governo de coligação com o CDS-PP (três deputados). O PS alcançou 19 mandatos, o JPP três e a CDU um.

O desafio agora do MPT é “eleger dois deputados e o MPT voltar a ter a representação que já teve no parlamento da Madeira“.