O MOTELX 2023, que decorre entre dias 12 e 18 de Setembro no Cinema São Jorge pela 17ª vez, não se esqueceu dos 50 anos de “O Exorcista”, de William Friedkin. O filme que deu um enorme safanão no cinema de terror em 1973 pode ser revisto, numa cópia restaurada 4K, na secção Sessões Especiais, na Sala Manoel de Oliveira do São Jorge (sábado, dia 16, 16.20), e é um dos referentes do festival este ano. Outros são a presença de Brandon Cronenberg, filho do autor de “Scanners” e “A Mosca”, que terá uma integral das suas longas-metragens e dará uma “masterclass”, a estreia de uma Sessão-Surpresa, e ainda um cruzamento com o Festival Guiões, para apresentar uma programação paralela dedicada ao argumento e à formação para a produção de cinema de terror em Portugal. Além das secções já nossas conhecidas e que estruturam o MOTELX, há este ano uma nova: a YouTube microCURTAS MOTELX, destinada a filmes até 2 minutos feitos em telemóvel, “tablet” ou “webcam”. Percorremos a programação e selecionámos oito filmes de terror provindos de outros tantos países, numa demonstração de que não há limites geográficos para este género, contemplado pelas mais diversas cinematografias. (Ver aqui toda a programação e informações)

“A Semente do Mal”, de Gabriel Abrantes

PORTUGAL

