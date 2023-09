A Polícia Judiciária (PJ) deteve um segurança privado na Maia, no distrito do Porto, suspeito de pornografia de menores, nomeadamente por ter e partilhar conteúdos de abuso e exploração sexual de menores na Internet, foi anunciado esta segunda-feira.

Em comunicado, a PJ explicou que a investigação começou em informações recolhidas de que “o arguido manifestaria especial apetência para o eventual envolvimento sexual com menores, podendo ser consumidor de material com estas características”.

E, na sequência de diligências desenvolvidas, a PJ detetou na posse do suspeito, no sábado, centenas de PJ detetou na posse do suspeito, no sábado, centenas de ficheiros contendo material de abuso e exploração sexual envolvendo menores obtidos e partilhados através de programas e plataformas informáticas encriptadas ponto a ponto.

Depois de presente a primeiro interrogatório judicial, o detido, de 33 anos, ficou sujeito a apresentações periódicas às autoridades policiais, proibição de aceder à internet e obrigação de procurar tratamento.