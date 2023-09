O PSD/Açores criticou esta segunda-feira o “desplante” do PS ao “exigir agora aquilo que nunca fez no passado”, com a proposta de apoio às autarquias, e desafiou os socialistas a aprovar o novo regime de cooperação com as freguesias.

Em comunicado, o partido que lidera o Governo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM) afirma que as verbas para as Juntas de Freguesia “mais do que duplicaram” com o atual executivo regional, acusando o líder do PS na região, Vasco Cordeiro, de estar “profundamente desatento”.

“Além de não ter feito o feito o seu trabalho de casa, que é ler o Jornal Oficial mesmo no mês de agosto, o deputado Vasco Cordeiro tem o desplante de exigir agora aquilo que nunca fez no passado“, condenou a deputada social-democrata Sabrina Furtado, citada na nota de imprensa.

O presidente do PS/Açores defendeu um “esforço suplementar” de limpeza das ribeiras e linhas de água na região, antecipando o inverno, através de um financiamento extraordinário às juntas de freguesia e câmaras municipais.

Em reação, o PSD destaca que o Governo Regional aprovou em agosto “mais de 740 mil euros em apoios financeiros” às freguesias, sendo parte do valor destinado à “limpeza das ribeiras e linhas de água”.

Desde a tomada de posse em novembro de 2020, o executivo açoriano já apoiou as freguesias em 2,1 milhões de euros, realça ainda o PSD dos Açores.

O substancial reforço de verbas para as juntas de freguesias efetuado pelo atual Governo dos Açores mostra que o deputado Vasco Cordeiro e PS estão profundamente desatentos”, criticou.

Os sociais-democratas desafiaram o PS a votar a favor da proposta do Governo dos Açores para a criação de um novo regime jurídico de cooperação técnica e financeira com as freguesias, que vai ser debatido “brevemente” na Assembleia Regional, e que visa “garantir maior equidade e transparência”.

Quem está ao lado das juntas de freguesia só pode votar favoravelmente a iniciativa. Fica o desafio ao PS e ao deputado Vasco Cordeiro”, incitou a deputada.

Citado numa nota de imprensa, o dirigente do maior partido da oposição nos Açores referiu que as situações que têm sido testemunhadas e que têm chegado ao conhecimento dos socialistas apontam, “indiscutivelmente, para a necessidade imperiosa e urgente de ser desencadeado um esforço suplementar de limpeza de ribeiras e linhas de água, antes da chegada das chuvas do próximo inverno”.

Em junho, o Conselho do Governo dos Açores aprovou uma nova proposta para o regime jurídico de cooperação técnica e financeira com as freguesias.