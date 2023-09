O espeleólogo norte-americano Mark Dickey, que estava há nove dias preso numa gruta na Turquia, foi resgatado esta terça-feira, numa operação concluída com sucesso, avança o jornal britânico The Independent.

Mark Dickey, que estava preso na terceira gruta mais profunda da Turquia, a gruta de Morca (1.036 metros abaixo do solo), voltou à superfície às 00h37 — 21h37 em Portugal continental. “Mark Dickey foi retirado da última saída da gruta às 00h37 e levado para a tenda UMKE. Assim, a parte de resgate da operação terminou com sucesso. Parabenizamos todos aqueles que contribuíram!”, escreveu, na rede social X, a Federação Turca de Espeleologia.

Mark Dickey was removed from the last exit of the cave at 00:37 and taken to the UMKE tent. Thus, the cave rescue part of the operation has ended successfully. We congratulate all those who have contributed! #MarkDickey #caverescue #Morca #tumaf@AFADBaskanlik — Türkiye Mağaracılık Federasyonu (@tumaf1) September 11, 2023

O norte-americano, de 40 anos, encontrava-se, desde o final de agosto, numa expedição para mapear um dos sistemas de grutas mais profundos do mundo (em Vale de Morca, na província de Mersin, no sul da Turquia), quando, no dia 2 de setembro, adoeceu com uma hemorragia gastrointestinal, que o impossibilitou de sair da gruta sozinho. O homem encontrava-se com outros três exploradores, todos norte-americanos. Um deles era a sua noiva, Jessica Van Ord, que permaneceu na gruta até à chegada da ajuda médica.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O estado de saúde do espeleólogo começou a deteriorar-se rapidamente, ao ponto de o deixar imobilizado e a necessitar de transfusões diárias de sangue, que foram providenciadas por um médico que prestou assistência a Dickey.

Mais de 190 socorristas, a maioria com experiência em grutas (de países como a Turquia, Hungria, Bulgária, Croácia, Itália e Estados Unidos) estiveram envolvidas na operação de resgate do norte-americano, iniciada este sábado (dia 9), e concluída esta segunda-feira com sucesso. Os organizadores da operação dizem que foi um dos maiores e mais complicados resgates subterrâneos alguma vez montados.

Dickey é descrito pela Associação Europeia de Socorristas de Grutas como um “espeleólogo altamente treinado e ele próprio um salvador de grutas”, e com mais de 20 anos de experiência em expedições internacionais. Aliás, o norte-americano é, há mais de uma década, instrutor da Comissão Nacional de Resgate de Grutas dos EUA.