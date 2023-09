Uma rotura numa canalização no hospital de Portalegre provocou esta segunda-feira inundações nalguns serviços e a queda parcial de dois tetos falsos, mas sem afetar a atividade clínica da unidade de saúde, disse à agência Lusa fonte da administração. De acordo com o enfermeiro diretor da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano (ULSNA), Jorge Marques, o incidente ocorreu por volta das 07h30.

O responsável relatou que a rotura na canalização na zona do Serviço de Esterilização provocou inundações nessa área e num dos serviços de Cirurgia (espaço contíguo), gerando também infiltrações em áreas como a cozinha, o refeitório e a rouparia.

Foram feitos os serviços de limpeza, está a decorrer a reparação na tubagem e os danos que houve, além das infiltrações, foram danos em dois tetos falsos, no refeitório dos funcionários e na rouparia. Não houve danos pessoais”, disse, acrescentando que a água foi expirada e que falta reparar os tetos falsos.

“A atividade do hospital, no que respeita a utentes e cirurgias, não foi afetada, ou seja, não houve nenhuma cirurgia ou uma consulta, nem qualquer outro procedimento que tenha sido adiado fruto desta situação”, indicou.