Censura. É essa a acusação que centenas de investigadoras fazem à Routledge depois de a editora britânica ter, em julho, apagado do livro “Sexual Misconduct in Academia” (Má Conduta Sexual na Academia) o capítulo no qual três académicas relatam o assédio que terão sofrido numa instituição portuguesa de ensino superior. No imediato, lembram que “o capítulo já tem vida própria e continua a circular” e exigem à editora que “republique imediatamente o livro completo, incluindo o artigo”. Os signatários da carta (na sua maioria mulheres) são os mesmos do Movimento Todas Sabemos, autoras do manifesto com o mesmo nome.

Além disso, dirigem-se aos académicos referidos no artigo a quem pedem que parem com “toda a perseguição às autoras e às outras vítimas que se manifestaram”. A 31 de agosto, a Routledge decidiu retirar o capítulo 12 do livro sem falar antecipadamente com as editoras do livro coletivo.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.