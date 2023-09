Traduções de José Saramago, um novo romance de Percival Everett e o nascimento de uma nova chancela foram algumas das principais novidades que a Porto Editora apresentou esta terça-feira, no evento de rentrée literária do grupo editorial, que tem previsto até ao final do ano o lançamento de 80 novos títulos.

Logo a abrir a apresentação, o grupo editorial fez questão de destacar a sua nova marca no campo da ficção comercial: a Singular, uma nova chancela destinada a novos leitores, que pretende marcar a diferença com uma maior aposta nos “públicos digitais” e numa identidade “descontraída” e de “maior proximidade” com os leitores.

Até ao final de 2023, serão seis os livros que funcionarão como “cartão de visita” da Singular, entre os quais se encontram títulos como Sob as Luzes do Amor, da norte-americana B.K. Borison, A Hóspede Silenciosa, um thriller da jornalista e autora franco-americana Clémence Michallon ou Going Zero, uma história de espionagem da autoria de Anthony McCarten, argumentista responsável por filmes como A Teoria de Tudo ou Bohemian Rhapsody. Para o final do ano, está ainda prevista a edição em português de Central Park West, romance de ficção assinado pelo antigo diretor do FBI, James Comey.

