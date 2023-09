O cineteatro de Amarante reabre ao público no dia 23, agora com 386 lugares, após obras de remodelação que envolveram 5,8 milhões de euros de investimento, informou esta terça-feira o município do distrito do Porto.

“Cidade Criativa da UNESCO, Amarante ganha, assim, um novo espaço cultural que permitirá continuar, dentro de portas, a programação regular que tantos atrai durante os meses de verão”, lê-se numa nota de imprensa.

Além da sala principal, o equipamento agora remodelado conta com uma livraria e um piano bar. A inauguração oficial está marcada para o dia 19, às 14h00.

O edifício, de 1947, situado na margem esquerda do rio Tâmega, foi adquirido pela câmara no ano 2000, quando se encontrava bastante degradado, mas a sua requalificação só foi iniciada em 2019.

A autarquia promete que o espaço terá “produções próprias, coproduções e acolhimentos, sem descurar os eventos que já fazem parte da génese amarantina”.

Para o fim de semana de reabertura, o cineteatro apresentará dois artistas naturais de Amarante. No dia de abertura, às 21h30, atuará o fadista Marco Rodrigues, sendo que no dia seguinte, 24, às 18h00, o palco acolherá Noble.

As receitas dos concertos reverterão para as duas corporações de bombeiros do concelho (Amarante e Vila Meã).