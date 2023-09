Em "modo life coach", humorista Joana Marques leva "Desconfia" à Altice Arena, um espetáculo para quem quer ser a sua "pior versão"

Mas, claro está, de “inspirador” este Desconfia terá muito pouco. Apresentando-se como “coach de baixa performance”, a humorista promete um espetáculo com a participação de “convidados com histórias nada inspiradoras”, para um público nos antípodas daquele que encheu a Altice Arena para eventos como o Cristina Talks. “Se queres ser a tua pior versão, junta-te a mim. (…) Vamos ‘fazer acontecer'”, ironiza na publicação que acompanhou o anúncio do evento.

Esta não é a primeira vez que Joana Marques, uma das argumentistas do programa Isto é Gozar com Quem Trabalha e apresentadora dos programas de rádio As Três da Manhã e Extremamente Desagradável, aponta baterias ao mundo da auto-ajuda. Em 2019, publicou Vai Correr Tudo Mal — O primeiro (e provavelmente o último) livro de anti-ajuda, uma sátira a este género literário. De igual modo, alguns dos episódios mais conhecidos dos seus programas de rádio abordam figuras como Gustavo Santos, Susana Torres e Cristina Ferreira, acumulando centenas de milhares de visualizações em plataformas como o YouTube.

Os bilhetes para este Desconfia já estão à venda, com preços que vão dos 27 aos 80 euros — estes últimos para a plateia VIP e com direito a uma “sessão de coaching de 1 minuto, que antes custava 625 euros”.