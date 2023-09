O ministro da Educação considerou esta terça-feira que a evolução do ensino em Portugal deve orgulhar, mas admitiu que o retrato traçado no mais recente relatório da OCDE mostra que há muito a fazer pela valorização da via profissionalizante.

“Partimos com um défice de qualificações esmagador. O salto que Portugal deu em 50 anos é um salto absolutamente extraordinário“, sublinhou o ministro da Educação, no final da sessão de apresentação do relatório Education at a Glance 2023, divulgado esta terça-feira pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).

Em reação às conclusões do relatório que analisa e compara os sistemas de ensino de mais de 40 países, João Costa defendeu que os dados sobre Portugal são, no geral, “muito animadores“, referindo, por exemplo, o crescente número de jovens a frequentar o ensino superior ou a cada vez maior cobertura do ensino pré-escolar.

Ainda assim, acrescentou, o relatório aponta também os aspetos em que o país tem de melhorar, como a igualdade de género no mercado de trabalho, o investimento no setor da educação ou a valorização do ensino profissional.

Na edição deste ano, o Education at a Glance destaca, precisamente, o ensino e formação vocacionais e mostra que, em Portugal, apenas um quarto dos jovens entre 15 e 19 anos estão matriculados no ensino secundário profissional.

Quando terminam o curso, apenas uma minoria desses jovens (18%) continua a estudar e, para o ministro da Educação, a discrepância em relação aos estudantes em cursos científico-humanísticos que seguem o mesmo percurso, e que representam a esmagadora maioria, está relacionada com um certo estigma em relação ao ensino profissional. E esse estima, acrescenta, alimenta-se da desinformação.

Achar que um ensino mais orientado para a prática e que confere uma qualificação profissional não é uma porta de acesso ao ensino superior não passa de puro desconhecimento sobre o que se faz no ensino profissional”, argumentou.

João Costa defendeu também a necessidade de melhorar a orientação vocacional nas escolas e lamentou que sejam ainda frequentes relatos de jovens a quem um professor aconselhou que não fossem para o ensino profissional “porque são bons alunos”.

Da parte do Governo, também o secretário de Estado do Ensino Superior sublinhou a importância de captar mais alunos do ensino profissional, referindo que a porta ficou mais aberta com o concurso especial de acesso para os alunos diplomados de vias profissionalizantes.

É muito importante que haja perspetivas de futuro para esses estudantes e que haja uma fileira que valorize o esforço de mais de duas décadas de consolidação e de valorização política, social e económica desta via de ensino”, afirmou Pedro Teixeira, que explicou que essa foi também uma das prioridades da revisão do sistema de acesso ao ensino superior.

Sublinhando também que o perfil dos estudantes de ensino superior em Portugal continua a ser tradicional, o secretário de Estado insistiu ainda na necessidade de diversificar mais ainda as vias de acesso.

“Temos muita dificuldade em voltar a atrair para o sistema de ensino superior estudantes que não prosseguiram os estudos quando terminaram o ensino secundário ou que saíram do sistema de ensino”, referiu.