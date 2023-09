O Governo Regional dos Açores estendeu o programa “Novos Idosos” ao concelho da Horta, na ilha do Faial, e o objetivo é “alargar o programa a todas as ilhas e a todos os concelhos”, disse esta terça-feira o vice-presidente.

“Vão ser 250 [idosos abrangidos] no final deste programa e depois veremos. E vamos alargar, obviamente, o programa a todas as ilhas e a todos os concelhos. Já propusemos isso ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Presumo que, em breve, teremos essa resposta”, disse Artur Lima aos jornalistas após a assinatura de um contrato de prestação de cuidados com uma idosa do concelho da Horta, na ilha do Faial, no âmbito do programa “Novos Idosos”.

Na Horta, o projeto-piloto está a ser executado com o apoio da Santa Casa da Misericórdia (enquanto instituição de enquadramento) e da sua equipa técnica local.

Segundo o governante, que tutela a área da Solidariedade Social nos Açores, na ilha do Faial, registaram-se 63 candidatos e 50 idosos foram admitidos.

O programa destinado a apoiar os idosos em casa nos Açores iniciou esta terça-feira a sua ação na ilha do Faial, no concelho da Horta, com “uma neta que cuida da avó” e, nesse âmbito, a avó “fica em casa” e “não vai para o lar”.

Esta idosa bem-disposta que está aqui, fica em sua casa, com a sua neta. No seu meio familiar, no seu meio social, não é desenraizada. Cria-se emprego. Isso é uma coisa absolutamente extraordinária. Dá uma alegria extraordinária ver isto. Ver aquela senhora feliz, a neta satisfeita e esta equipa de jovens a tratar dos nossos idosos”, declarou Artur Lima.

A idosa abrangida pelo primeiro contrato de prestação de cuidados da segunda fase do programa “Novos Idosos” apresenta dependência para a realização das atividades da vida diária, “tendo-se construído, com a família, um plano que contempla os serviços identificados como mais necessários“.

Foi indicado como cuidador domiciliário a sua neta e estabelecido o apoio mensal de 948 euros para compensação das horas necessárias para os cuidados propostos”, indicou o executivo açoriano numa nota publicada no seu site da internet.

Artur Lima explicou esta terça-feira que o processo relacionado com a aplicação do “Novos Idosos” está concluído na Horta e “brevemente” estará também terminado na Lagoa e em Vila Franca do Campo (São Miguel).

É um programa inovador, de um grande alcance humano, de um humanismo extraordinário, [em] que a Região Autónoma dos Açores é líder. Está a liderar no país e, que eu saiba, na Europa. É uma alegria enorme, extraordinária, de um Governo que alterou o paradigma de cuidados aos nossos idosos”, vincou.

Adiantou que em Ponta Delgada (São Miguel) e na Praia da Vitória (Terceira) o projeto está a processar-se “extraordinariamente bem” e “toda a gente” se encontra ” muito satisfeita”.

A Região Autónoma dos Açores alterou o paradigma de cuidar os nossos idosos. Estamos a inovar em Portugal e na Europa”, concluiu.

A primeira fase do programa, iniciada em junho de 2022, contemplou os concelhos de Ponta Delgada e da Praia da Vitória, com 50 vagas cada.

A segunda, iniciada em abril de 2023, novamente com 50 vagas por concelho, está a decorrer em Lagoa (102 candidaturas admitidas), Vila Franca do Campo (162 candidaturas admitidas) e Horta (63 candidaturas admitidas).

O programa “Novos Idosos”, financiado pelo PRR, visa implementar uma resposta de proximidade, que permita aos idosos continuarem a viver em casa e na comunidade, ao longo do tempo, com segurança e de forma independente, através da conceção e execução de um Plano Individual de Cuidados.