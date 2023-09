“Estamos sozinhos?”. Esta questão não é de agora e há várias décadas que as agências aeroespaciais tentam procurar a sua resposta. A recente descoberta ainda não o é, mas pode ser uma pista para indicar que existe vida fora do planeta Terra.

O telescópio James Webb Space, da NASA, agência do governo federal dos Estados Unidos da América (EUA), terá detetado uma molécula chamada sulfato de dimetilo (DMS) a 120 anos luz de distância, segundo revela a BBC.

De acordo com o professor Nikku Madhusudhan, da Universidade de Cambridge, esta descoberta “não é robusta” e são necessários mais dados para a confirmar. No entanto, esta poderá ser um sinal de que há outros seres vivos.

“Na Terra, o DMS só é produzido pela vida. A maioria que está na atmosfera terrestre é emitida pelo fitoplâncton em ambientes marinhos”, disse à BBC.

O cientista disse ainda que foram detetados gases de metano e dióxido de carbono na atmosfera do planeta K2-18b, o que deixou a sua equipa “chocada”, pela possibilidade de existir um oceano na superfície.

Esta descoberta, no entanto, está a ser levada com precaução pelos astrónomos. Apesar de ser a primeira vez que esta molécula é detetada noutro planeta, não querem que o mesmo aconteça com a que foi encontrada em Vénus, em 2020, que também prosperava poder existir vida fora da Terra, mas que acabou por não se confirmar.

“Se se vier a confirmar, vai ter um grande impacto. Por isso, sinto a responsabilidade de fazer tudo corretamente, se vamos fazer uma afirmação tão relevante”, confessou o professor Madhusudhan, reforçando que a equipa precisa de mais dados e que os resultados podem demorar um ano.

O telescópio da NASA analisa a luz que passa através da atmosfera do planeta. Tendo em conta que este está a 120 anos luz, cerca de 1,1 milhões de biliões de quilómetros de distância, a quantidade de luz que chega é ínfima.