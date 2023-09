A candidata do Partido Trabalhista Português (PTP) às eleições legislativas da Madeira Raquel Coelho acusou esta terça-feira o PSD de usar a administração pública para compra e venda de votos, defendendo que o parlamento regional precisa da “voz incómoda” do PTP.

Raquel Coelho, que ocupa o segundo lugar na lista do partido, afirmou que o PSD tem vencido eleições regionais há quase 50 anos porque a administração pública da Madeira “serve para compra e venda de votos do partido social-democrata”.

Neste momento, quem não tem uma cunha não consegue entrar nos quadros da administração pública, quem não tem um amigo, quem não tem um conhecimento, não consegue ser promovido no emprego. Neste momento, para se ser chefe na administração pública é preciso um cartão laranja”, sustentou.

A candidata do PTP falava numa iniciativa de campanha junto à Assembleia Legislativa da Madeira, no Funchal, na qual o cabeça de lista, Quintino Costa, não participou.

Raquel Coelho lamentou que não prevaleça o mérito e a competência na função pública da região e que as pessoas “estejam completamente subjugadas, à mercê de um partido, para poder ter o seu sustento”.

Os melhores empregos são para aqueles que estão junto do PSD, são para aqueles que lambem as botas do PSD e de, facto, aquelas pessoas que primam pelo mérito, pela competência, que têm formação, que têm estudos, muitas vezes essas pessoas não são postas em primeiro lugar”, apontou.

Raquel Coelho acrescentou que também as pequenas e médias empresas que dependem do setor público, “se não tiverem um cartão laranja e conhecimentos junto do partido social-democrata […], não têm qualquer hipótese de serem contratadas”.

“E é por isso que está aqui o Partido Trabalhista Português, exatamente para combater este desvirtuamento da nossa democracia”, defendeu a candidata, sublinhando que o PTP espera voltar a ter representação parlamentar e ser “uma voz incómoda, temida, na Assembleia Legislativa da Madeira”.

Porque o que nós verificamos hoje é que a Assembleia se tornou um antro de grandes negócios e não existe nenhum partido para combater, para denunciar de facto estas promiscuidades que se passam dentro do parlamento”, considerou.

As legislativas da Madeira decorrem em 24 de setembro, com 13 candidaturas a disputar os 47 lugares no parlamento regional, num círculo eleitoral único.

PTP, JPP, BE, PS, Chega, RIR, MPT, ADN, PSD/CDS-PP (coligação Somos Madeira), PAN, Livre, CDU (PCP/PEV) e IL são as forças políticas que se apresentam a votos.

Nas anteriores regionais, em 2019, os sociais-democratas elegeram 21 deputados, perdendo pela primeira vez a maioria absoluta que detinham desde 1976, e formaram um governo de coligação com o CDS-PP (três deputados). O PS alcançou 19 mandatos, o JPP três e a CDU um.

O PTP teve três deputados no parlamento regional entre 2011 e 2015. No mandato seguinte ficou reduzido a um parlamentar e nas eleições de 2019 não elegeu nenhum representante.