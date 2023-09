A 16.ª edição da Meia Maratona do Porto, marcada para o próximo domingo, contará com atletas de 78 países, numa corrida marcada pelo regresso a Vila Nova de Gaia, que irá dividir o percurso com a cidade invicta.

Jorge Teixeira, diretor-geral da Runporto, acredita que a mudança do circuito poderá traduzir-se em melhores resultados dos atletas, um percurso “muito mais plano e competitivo“, e considera que a obtenção de um recorde da prova “é difícil, mas não impossível”.

Esperamos que este ano, com a pequena alteração do percurso, que, para mim, está muito mais plano e competitivo, venha a traduzir-se no resultado do próximo domingo. Sabemos que o recorde, fazer abaixo de 59 minutos [0:59.30 horas, de Zersebay Tadese (Eritreia), em 2011, é o recorde masculina a bater], é difícil, mas não é impossível. Não há impossíveis, nem o recorde do mundo é impossível, estas coisas são como os melões. Abrem-se e só no dia é que se vê se são bons ou não”, constatou, na conferência de imprensa do evento, que se realizou esta terça-feira na Alfândega do Porto.

Na vertente masculina, entre os muitos nomes de peso, a organização destacou a presença dos quenianos Mike Kiptum Boit, vencedor da edição de 2018, Evans Kipchirchir Sambu, ‘bronze’ em 2022, e Anthony Kimutai, que conseguiu em Lille, este ano, a promissora marca de 1:00.43 horas.

Ricardo Ribas, André Silva e Ricardo Pereira são alguns dos corredores lusos na competição, que contará ainda com a notável aparição do atleta olímpico português Domingos Castro, aos 59 anos, e Eric Domingo Roldán, o desportista espanhol que ficou conhecido por correr enquanto transporta a sua mãe em cadeira de rodas, algo que fará novamente no Porto.

Na variante feminina, surge como favorita a queniana Caroline Chepkemoi, que fez 1:09.13 horas na Meia Maratona de Lisboa, em 2019, enquanto Dulce Félix, Rafaela Fonseca e Daniela Cunha comandam a participação portuguesa na prova.

No regresso a Vila Nova de Gaia, onde se estendem oito dos 21 quilómetros do percurso, após um interregno de um ano por obras na Ponte Luís I, a Meia Maratona do Porto tem partida marcada para as 09h00 de domingo, na Av. de Dom Carlos I, no Porto, junto ao Jardim do Passeio Alegre, e a chegada será no mesmo local.