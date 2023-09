O cabeça de lista do PS às legislativas da Madeira, Sérgio Gonçalves, disse esta terça-feira que o partido tem “soluções para todos os problemas” que afetam a região e sublinhou ser tempo de colocar a autonomia ao serviço da população.

“É tempo de mudar e é tempo de colocar a autonomia ao serviço de todas e de todos e não apenas de alguns que enriquecem à custa de todos nós”, declarou, para logo realçar que “a população da Madeira continua com os rendimentos mais baixos do país, continua com dificuldades no acesso a uma habitação, continua com grandes dificuldades no acesso à saúde”.

Sérgio Gonçalves, que é também deputado regional e líder dos socialistas madeirenses, falava num jantar/comício da candidatura do PS às eleições de 24 de setembro, em Câmara de Lobos, concelho contíguo ao Funchal a oeste, no qual participaram cerca de 230 pessoas, segundo informou o partido.

“O dia 24 de setembro é o dia mais importante que temos este ano. É o dia de fazer uma escolha que determina não só o próximo Governo Regional, mas que determina uma mudança na região que permitirá construir uma Madeira de oportunidades para todas e para todos”, disse.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O candidato socialista explicou que “a escolha é simples”, clarificando que se trata de “uma escolha entre os mesmos de sempre, os que governam há quase 50 anos incapazes de fazer diferente e de fazer melhor [o PSD], ou o Partido Socialista, que tem soluções para todos os problemas”.

Entre os problemas e as soluções que enumerou contam-se, entre outros, a implementação de tempos máximos de espera para atos médicos e a possibilidade recurso ao setor privado sem custos para o utente, a escolaridade obrigatória gratuita ao nível de transportes, alimentação e manuais escolares, a reposição do subsídio de insularidade para todos os funcionários públicos da região e o aumento do complemento regional de apoio aos idosos em 100 euros mensais.

Sérgio Gonçalves falou também num aumento do apoio à renovação da frota do peixe-espada preto, que está sediada em Câmara de Lobos, e garantiu que, se for eleito presidente do Governo Regional, vai aumentar o preço da banana em 25 cêntimos por quilo em todas as categorias.

As legislativas da Madeira decorrem em 24 de setembro, com 13 candidaturas a disputar os 47 lugares no parlamento regional, num círculo eleitoral único.

PTP, JPP, BE, PS, Chega, RIR, MPT, ADN, PSD/CDS-PP (coligação Somos Madeira), PAN, Livre, CDU (PCP/PEV) e IL são as forças políticas que se apresentam a votos.

Nas anteriores regionais, em 2019, os sociais-democratas elegeram 21 deputados, perdendo pela primeira vez a maioria absoluta que detinham desde 1976, e formaram um governo de coligação com o CDS-PP (três deputados).

O PS, então liderado por Paulo Cafôfo, atual secretário de Estado das Comunidades, conseguiu o seu melhor resultado de sempre ao obter 19 assentos.

Nesse ato eleitoral, o JPP elegeu três deputados e a CDU um.