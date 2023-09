“A sério que tinhas de me tocar no rabo?”, foi a pergunta que Isa Balado, uma repórter espanhola, fez ao jovem de 25 anos que a agrediu sexualmente em plena televisão nacional espanhola enquanto fazia o seu trabalho. O agressor foi detido momentos depois pelas autoridades.

Isa Balado estava em direto para o programa En Boca de Todos, do canal espanhol Cuatro, a relatar um assalto que ocorreu no domingo a uma loja na rua onde se encontrava em Madrid, quando um homem se aproximou, tocou-lhe no rabo e perguntou de que canal eram. A repórter rapidamente continuou a fazer o seu trabalho, pedindo desculpa aos telespectadores, até que o jornalista Nacho Abad a interrompeu e, surpreendido, perguntou-lhe se lhe tinham acabado de tocar no rabo, ao qual Isa Balado respondeu que sim.

“Por muito que me queiras perguntar de que canal somos, a sério que tinhas de me tocar no rabo?”, perguntou a repórter ao agressor, acrescentando: “Estou a fazer um direto e estou a trabalhar. Gostava que me deixasses trabalhar.”

“Eu toquei-te no rabo? Desculpa. Não te queria tocar no rabo”, respondeu o jovem de nacionalidade romena, afastando-se de Isa, depois de lhe tocar no cabelo. Nas imagens, que ficaram virais nas redes sociais, é possível perceber que o incómodo e nervosismo da jornalista, depois de ter sido tocada sem consentimento.

No estúdio, Nacho Abad mostrava a sua revolta, pedindo ao operador de câmara que filmasse o agressor: “Ponham-me este idiota. Mas este rapaz é idiota?”

“Ouve Isa, lamento imenso o que acabou de te acontecer. Não tens nada que te desculpar. Estás a fazer o teu trabalho tão bem como sabes fazê-lo sempre e chega um imbecil e toca-te no rabo em direto sem direito nenhum. De verdade, fico indignado”, disse o jornalista.

Num segundo direto, Isa Balado avança que o homem continua a “chocar com cada rapariga com quem se encontra” na mesma rua. O agressor começa a encaminhar-se de novo para junto da repórter, a quem lhe pede que diga a verdade. “Mas como assim digo a verdade? Por favor”, responde Isa, acrescentando que não tem vontade de continuar a dar-lhe protagonismo.

???????? | MediaSet en vez de retirar de la zona a Isa Balado después de ser agredida por un hombre extranjero, le manda quedarse allí para encontrarse nuevamente con su agresor. pic.twitter.com/uNgQCyhtow — CIU Cuerpos Institucionales y Ciudadanos Unidos. (@Cuerpospolicia1) September 12, 2023

Nos estúdios, a equipa do programa notificou a agressão às autoridades espanholas que momentos depois detiveram o jovem romeno e o transferiram para a Unidade de Atendimento à Mulher e Famílias, avançou o jornal El Espanol.

Nas redes sociais, a agressão gerou revolta entre vários jornalistas e políticos que fizeram publicações de apoio a Isa Balado. “O que até agora era ‘normal’ já não o é. #SeAcabó é o grito do nosso país para garantir o direito à liberdade sexual de todas as mulher. Os toques não consentidos são violência sexual e dizemos que chega de impunidade. Todo o meu apoio a Isa Balado. Só sim é sim”, escreveu Irene Montero, ministra espanhola da Igualdade, no X.

“Todo o meu apoio a Isa Balado face à agressão sexual que acaba de sofrer”, escreveu também Ángela Rodriguez, secretária de Estado da Igualdade e contra. a Violência de Género. “A impunidade com que agem os agressores, mesmo na televisão ou com o mundo inteiro a assistir à final de um Mundial com os nossos corpos à disposição tem que acabar”, acrescentou.