“Não seja trouxa, venha antes aqui à fonte buscar vinho”. Assim que Narciso, interpretado por Vasco Santana, ecoou esta frase, toda a população d’O Pátio das Cantigas aproximou os copos, jarras e barris do pequeno buraco da parede que derramava litros de vinho branco. Mas ninguém esperava que, mais de 80 anos depois da estreia do filme português, a cena se repetisse na vida real.

Os moradores de Anadia não tiveram o “milagre”, como é descrito o acidente do filme de 1942, de ter uma “torneira” de vinho branco, mas sim um rio de vinho tinto, que inundou a cidade do distrito de Coimbra.

No domingo, diversas imagens do rio causado pelo rebentamento de dois depósitos na Destilaria Levira, sediada na freguesia com o mesmo nome, correram as redes sociais.

