Os concelhos de Anadia e Mealhada vão acolher um polo do Instituto Politécnico de Coimbra (IPC), onde serão ministrados cursos centrados nas áreas da enologia, turismo, saúde e bem-estar e desporto, revelaram hoje as autarquias bairradinas.

Intitulado Escola Bairradina, este polo é criado ao abrigo de um protocolo tripartido, celebrado entre o IPC e os municípios de Anadia e Mealhada (distrito de Aveiro).

De acordo com o protocolo tripartido, a implementação da Escola da Bairrada tem como objetivos principais promover oferta formativa com vista ao desenvolvimento de “formações superiores não conferentes de grau como cursos técnicos superiores profissionais, micro credenciações e pós-graduações em áreas de especial diferenciação do território da Bairrada, tendo em consideração as áreas de forte impacto no território” dos referidos municípios.

Contactada pela agência Lusa, a presidente da Câmara Municipal de Anadia, Teresa Cardoso, destacou que este polo do IPC “era há muito desejado”. “Os cursos ministrados neste polo serão centrados em quatro áreas: enologia, turismo, saúde e bem-estar e desporto, que são fulcrais para o desenvolvimento da região, beneficiando também, consequentemente, o país”, acrescentou.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

No concelho de Anadia, o polo irá funcionar no rés-do-chão do edifício do Colégio Nacional (antiga Escola Secundária de Anadia), que está a ser transformado em residência de estudantes.

“Era nossa intenção que este edifício, que esteve alguns anos ao abandono, continuasse ligado à educação e à cultura. Numa primeira fase, o polo irá acolher cursos técnicos superiores profissionais e, já a partir de março de 2024, uma pós-graduação em enologia“, referiu.

Para além da componente teórica, estes cursos terão “uma vertente prática, que decorrerá em empresas da região”.

Também o presidente da Câmara Municipal da Mealhada, António Jorge Franco, disse à Lusa acreditar que esta extensão do IPC “trará benefícios diversos” ao concelho, seja em termos de oferta a quem vive na Mealhada, “seja com o potencial de atração de alunos de outros locais“.

“As áreas escolhidas estão intrinsecamente relacionadas com a região e destacamos aqui a vertente do desporto. A Mealhada é um município com excelentes infraestruturas desportivas, pavilhões, piscinas, campos, um centro de estágio muito procurado por equipas e seleções diversas e está é uma área com um potencial enorme no nosso concelho”, evidenciou.

As instalações do polo serão localizadas junto ao Complexo Desportivo da Mealhada, uma zona com estação de caminho-de-ferro e transportes coletivos.

O protocolo tripartido, celebrado entre IPC e os Municípios de Anadia e Mealhada, é válido por cinco anos.

Competirá ao Politécnico de Coimbra “a coordenação da Escola da Bairrada, a organização logístico-administrativa, o desenvolvimento da oferta formativa, bem como dinamizar ações de promoção das atividades e ações a realizar, no âmbito da Escola”.

Aos municípios competirá, designadamente, “proporcionar os espaços físicos para a implementação das instalações, alocar os recursos humanos necessários ao funcionamento dos espaços no âmbito dos cursos do IPC, promover a oferta formativa na região, assim como divulgar a Escola” da Bairrada.