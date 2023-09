O despiste de um camião que transportava adubo líquido provocou esta quarta-feira a morte do condutor, na Estrada Nacional (EN) 265, no concelho de Serpa, distrito de Beja, informaram fontes da Proteção Civil e da GNR.

A fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou à agência Lusa que o acidente, para o qual foi dado o alerta às 07h31, ocorreu perto da localidade de Orada.

Segundo a mesma fonte, o óbito do condutor do camião foi declarado no local do acidente pelo médico da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Beja.

Contactada pela Lusa, uma fonte do Comando Territorial de Beja da GNR precisou que a vítima mortal é um homem de 26 anos, condutor e único ocupante do pesado de mercadorias.

A fonte da GNR referiu que, por volta das 10h00, a circulação rodoviária no local do acidente continuava condicionada, com o trânsito a fazer-se de forma alternada.

O socorro mobilizou os bombeiros de Serpa e Moura, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a GNR, num total de 24 operacionais, apoiados por nove veículos, incluindo, além da VMER, uma ambulância de suporte imediato de vida (SIV).