“Acho que já passou demasiado tempo e que preciso de contar a minha história”. Desde 1963 que Paul Landis, antigo agente dos Serviços Secretos dos Estados Unido da América (EUA), tenta esquecer o barulho dos tiros que mataram o Presidente John F. Kennedy. Mas não só esse som não lhe sai da cabeça, como a aparência da “bala mágica” não lhe sai da memória.

O norte-americano tinha apenas 28 anos quando foi destacado para acompanhar a primeira-dama, Jackie Kennedy, na visita política à cidade de Dallas, no estado de Texas, que aconteceu no dia 22 de novembro.

Paul Landis, que escreveu o livro de memórias The Final Witness, que será publicado a 10 de outubro, estava a cerca de um passo de John F. Kennedy quando as duas balas o acertaram — uma na cabeça e outra no pescoço.

O então agente dos Serviços Secretos acompanhou de perto a Comissão Warren, criada para investigar o homicídio do Presidente, já depois da detenção de Lee Harvy Oswald, suspeito de disparar as balas que mataram o Presidente e que acabou por ser assassinado dois dias depois.

Além disso, viu os investigadores formarem diversas teorias sobre o que poderia ter acontecido, incluindo a da “bala mágica”, que surgiu quando encontraram a bala copper-jacketef de 6.5 milímetros na maca de John Connally Jr., governador do Texas, que também ficou ferido no passeio de descapotável. Após uma análise aos ferimentos do Presidente, estes perceberam que tinha sido a mesma que lhe tinha acertado.

A partir daí, presumiram que a bala tinha entrado pelo seu pescoço e saído pela sua garganta, acabando por acertar no governador, ferindo as suas costas, peito, pulso e coxa. Mas Paul Landis, que se reformou um ano depois do acidente, tem uma versão diferente dos acontecimentos. E esta não envolve magia.

As novas revelações do seu livro de memórias vêm colocar a possibilidade de ter havido mais do que um atirador. E tudo começa com essa bala, que não foi encontrada na maca de John Connally, mas sim colocada lá.

Em entrevista ao The New York Times, Paul Landis revelou que foi ele a encontrar a bala no banco de trás da limusina presidencial, onde o Presidente estava sentado. Quando a viu, decidiu guardá-la para impedir que outros o fizessem.

“Não estava lá ninguém para proteger o local, o que me incomodou muito. Todos os agentes concentrados no Presidente”, confessou. “Estava tudo a acontecer muito rapidamente e eu estava com medo que a prova desaparecesse ou se perdesse. Por isso, disse: ‘Paul, tens de tomar uma decisão’, e agarrei-a”, acrescentou.

Depois, dirigiu-se para o Parkland Memorial Hospital e, quando lá chegou, “por razões que ainda lhe parecem confusas”, colocou a bala na maca do Presidente. Agora, supõe que as macas possam ter chocado uma contra a outra e que o objeto tenha acabado por aterrar na de John Connaly.

Paul Landis nunca foi questionado pela Comissão Warren e sempre evitou fazer especulações do que terá acontecido naquele dia, até porque sempre acreditou que Lee Harvey Oswald tinha sido o único autor do crime.

“Agora, começo a duvidar de mim mesmo. Começo a perguntar-me”, confessou. E o antigo agente não é o único com questões sobre o assassinato que aconteceu há 60 anos.

“Se o que ele está a dizer é verdade, o que tendo a acreditar, é bem provável que se volte à teoria de que houve um segundo atirador. Se não mais do que um”, disse James Robenalt, antigo diretor dos Serviços Secretos, ao mesmo jornal.

The Final Witness: A Kennedy Secret Service Agent Breaks His Silence After Sixty Years chega às livrarias a 10 de outubro e percorre a vida de Paul Landis, desde a sua infância pacata em Ohio, à primeira vez em que foi enviado para proteger os filhos do Presidente Dwight D. Eisenhower e, finalmente, ao acontecimento que levou à sua reforma.