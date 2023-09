Ursula von der Leyen fala esta manhã aos eurodeputados naquele que se tem vindo a transformar num momento importante da política europeia: o discurso da presidente da Comissão sobre o estado da União. Será o último discurso deste mandato de von der Leyen e uma das dúvidas que se coloca é precisamente saber se a política alemã deseja ou não fazer um segundo mandato. Mas há mais questões em aberto: desde as relativas à Ucrânia e ao caminho que será necessário percorrer para que Kiev se torne mais uma capital da União Europeia, até às questões relativas à agenda económica, ambiental e migratória. Com as eleições para o Parlamento Europeu do próximo ano, queremos discutir no Contra-Corrente de hoje aquilo que von der Leyen está neste momento a anunciar, mas também as políticas de uma Europa que é muito mais do que um reservatório de fundos.

