O primeiro-ministro desloca-se a Malta, no próximo dia 29, para participar na 10ª Cimeira dos Países do Sul da União Europeia (MED9), encontro que reúne chefes de Estado e de Governo de nove Estados-membros.

Fazem parte deste grupo de países do mediterrâneo e do sul da Europa, além de Portugal, Malta, Espanha, França, Itália, Grécia, Chipre, Eslovénia e Croácia.

De acordo com um comunicado nesta quinta-feira divulgado pelo gabinete do primeiro-ministro, em La Valeta, o programa começa com uma sessão dedicada ao mediterrâneo e às relações da União Europeia com a vizinhança sul e África. “A preparação das reuniões de outubro do Conselho Europeu informal, que se realiza em Granada, e do Conselho Europeu (em Bruxelas), estará em destaque na segunda sessão” do MED9, refere o comunicado.

Segundo o gabinete de António Costa, esta cimeira vai terminar com um jantar de trabalho, “durante o qual os chefes de Estado e de governo discutirão as grandes prioridades do próximo ciclo institucional europeu, no quadro da preparação da próxima Agenda Estratégica da União Europeia (2024-2029)”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A última cimeira do MED realizou-se em dezembro, em Alicante, em Espanha, e foi dedicada à “autonomia estratégica” da Europa, “com foco na energia”.

Na sequência desta cimeira, António Costa afirmou no parlamento que o projeto de interligações energéticas que o Governo português irá apresentar para obter financiamento europeu “tem o ramal que ligará a Figueira da Foz a Celorico da Beira, de Celorico da Beira até à fronteira com a Espanha”.

“Quanto ao que vai custar, são cerca de 360 milhões de euros, sendo financiáveis em 50% pelo mecanismo de facilidade europeu”, disse. O primeiro-ministro acrescentou nesse mesmo debate parlamentar que, no âmbito destas ligações energéticas, a Espanha irá apresentar um projeto para “a ligação da fronteira até Zamora, e depois o troço complementar que tem de Barcelona até Marselha”.

Em Alicante, esteve também em discussão a “governação económica” da União Europeia, designadamente matéria relativa à revisão das regras orçamentais comunitárias.