O ciclismo feminino não pára de crescer

Para Maria Martins (24 anos), atual campeã da Europa em scratch, a sua geração está em vantagem. Se Oceana Zarco não conseguiu prosseguir com a sua carreira no séc. XX, por falta de um salário digno, o mesmo não se pode dizer das atuais ciclistas profissionais. “Felizmente, tem havido uma grande progressão no panorama do ciclismo feminino, principalmente a nível internacional, o que significa que os calendários, os salários e as condições que as equipas oferecem às atletas, estão muito melhores”, partilha. Mas para a diplomada nos Jogos Olímpicos em Tokyo (2021), há que agradecer também a outros fatores: “é um ciclo virtuoso. Os clubes apostam mais, os media transmitem mais e por isso as marcas patrocinam mais. E claro que nada disto seria possível sem as gerações anteriores”, afirma.

É o caso da veterana Celina Carpinteiro, que, com 43 anos, tem um percurso exemplar na modalidade. Ciclista desde os 26 anos, a ex-campeã nacional e internacional conjuga o ciclismo com a sua profissão de professora e tem sido uma inspiração para as novas gerações.

Tenho consciência que fui uma das dinamizadoras do ciclismo feminino em Portugal e isso refletiu-se no marketing e na imagem que ajudei a construir ao longo destes – quase – 20 anos. Sem dúvida que as nossas vitórias foram um chamariz para os meios de comunicação social e para as marcas que apoiam o ciclismo feminino”.

Cofidis dá nome à Volta a Portugal Feminina

A Volta a Portugal Feminina Cofidis, que teve a sua primeira edição em 2021, é uma verdadeira conquista e a prova de que as mulheres estão no jogo para ganhar. “Em dois anos, duplicamos a presença de ciclistas, principalmente na categoria de juniores”, informa Cristina Azevedo. Ao todo, a competição conta com cerca de 100 atletas, mas as vitórias vão para além do pódio nacional. “Este ano, temos nove internacionalizações”, afirma, orgulhosa do trabalho das ciclistas.

Em 2022, através de um passatempo na 2.ª Volta a Portugal Feminina, a Cofidis ofereceu uma bicicleta de pista à Federação Portuguesa de Ciclismo. Um ano depois, a marca foi conhecer Daniela Campos, que recebeu este prémio, para saber qual o impacto que uma bicicleta nova tem na vida de uma atleta.

Para a Federação Portuguesa de Ciclismo é claro que o apoio de grandes marcas é fundamental para profissionalizar a classe. De acordo com Cristina Azevedo, a Cofidis confere ao evento “qualidade e autoridade. A marca dignifica o ciclismo e é muito bem vista pelas ciclistas”, diz, recordando que a Cofidis apoia também equipas internacionais, demonstrando uma forte paixão pelo ciclismo.

Exemplo disso, é a Cofidis Team, fundada em 1996, altura em que era apenas masculina até que, em 2022 integaram as ciclistas femininas. Atualmente é composta por 14 mulheres com diferentes nacionalidades – Itália, França, Bélgica, Eslovénia, Alemanha, Austrália e Canadá. Estas são ciclistas profissionais que, graças ao apoio da Cofidis, fazem a sua carreira no ciclismo e conquistam lugares invejáveis nas competições. É o caso da jovem Julie Belego que, em 2023, ganhou o campeonato do mundo em Glasgow.

Mas de que forma se mede a qualidade no panorama nacional? Voltamos ao círculo virtuoso do qual nos têm falado Maria Martins e Cristina Azevedo. A confiança depositada pela Cofidis no ciclismo e na Volta a Portugal Feminina permite o crescimento desta corrida em 2023, primeiro ano em que a prova terá cinco dias de duração. Assim, este crescimento significa um calendário cada vez mais ousado para as ciclistas, que, relembrando as palavras da diretora de ciclismo feminino, “se sentem motivadas e integradas”.

Para as mulheres que hão de chegar ao circuito, Maria Martins deixa uma nota. “Em qualquer coisa que se ambicione, há que se esforçar ao máximo para alcançar objetivos. Deixei muitas festas para trás para chegar onde cheguei”, recorda. No horizonte, existe ainda o sonho de fazer uma carreira como pilota de avião, mas isso só mais para a frente. Enquanto isso, continuará a ser um exemplo de determinação, coragem e resiliência, da qual a Cofidis tira certamente o chapéu.