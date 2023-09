Ao longo de 37 dias, aconteceu de tudo um pouco no universo FC Porto. Houve a derrota na Supertaça frente ao Benfica em Aveiro, três jornadas iniciais do Campeonato a ganhar com empates ao intervalo e duas com vitórias surgidas apenas nos descontos, um polémico empate com o Arouca aos 90+19′ num jogo marcado pela falha do VAR e tudo o que se seguiu. Pelo meio, fora dos relvados, houve ainda outros casos como as críticas ao técnico de Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto e membro do Conselho Superior do clube, e as declarações de Carlos Xavier sobre Taremi, entretanto corrigidas na forma mas não no conteúdo. Agora, 37 dias depois, Sérgio Conceição surge num papel que dava para tudo. De treinador, para comentar como viu o início da temporada dos dragões. De portista, para falar sobre as “farpas” de que foi alvo. De comentador, para abordar a questão do avançado iraniano. Não se furtou a nenhum tema. E ainda foi mais longe.

“Não quero fugir a nada. Ao presidente da Câmara, pelo respeito pela cidade que ele preside a que tanto devo e gosto, não devo responder. Ao vice do Conselho Superior, acho que há pessoas adequadas para responder, nomeadamente o nosso presidente e o doutor Lourenço Pinto, que é o líder do órgão. Ao adepto, há muitos que com certeza terão uma crítica mais ou menos agressiva, adepto é adepto. Como ele teve protagonismo, vou responder em público. A forma é enganadora, o meu passado é indelével. Não se pode apagar, são dez títulos, nos últimos sete nacionais ganhei cinco. Nestes seis anos, entre receitas e gastos há um saldo positivo de mais de 600 milhões de euros”, começou por referir em relação às críticas de Rui Moreira.

“Estamos sempre sujeitos à crítica e normalmente os verdadeiros adeptos do FC Porto têm de perceber que estamos num ano difícil. Passámos alguns anos sob alçada do fair play financeiro, mas tivemos boas prestações na Europa, o que fez com que tivéssemos saído desse garrote. Estamos num ano difícil, os adeptos têm de ser inteligentes para perceber que num ano eleitoral há muita gente a querer posicionar-se. A minha mensagem é para o verdadeiro adepto, aquele que espera três ou quatro horas aqui por autógrafos, que acompanha a equipa, ao sol, à chuva, ao vento, temos mesmo de estar juntos”, acrescentou sobre o tema.

“Como tenho visto o FC Porto até aqui? Nós, treinadores, procuramos sempre mais. Houve momentos de grande brilhantismo nestes sete anos, mas mesmo assim havia espaço para melhorias. Estamos sempre em busca do máximo nos treinos e jogos. Há coisas a melhorar. Ainda não perdemos no Campeonato, estamos em primeiro lugar, mas temos de fazer mais em termos de resultados. Tivemos já cinco jogos em que não ganhamos todos, mas estou aqui para evoluir a equipa, torná-la competitiva e, no final, fazer as contas”, salientou sobre a parte desportiva, antes do regresso ao banco na Amadora: “A Reboleira é sempre um campo difícil, recordo-me disso quando ainda era jogador. Temos apenas seis ou sete vitórias em 16/17 jogos nesse estádio. Devemos olhar para o que o Estrela tem feito bem na defesa, no ataque e na estratégia tática, cabe-nos contrariar esse Estrela que estará motivado por jogar contra um candidato ao título”.

“Se estou arrependido de algumas atitude? Deixaria a minha resposta para um programa do Daniel Oliveira, que já me convidou duas ou três vezes e não pude estar presente. Quando falo, digo aquilo que sinto ou prefiro não dizer. Não sou o mais genuíno possível, sou genuíno e digo o que sinto. Olhando para o que fiz na altura de forma fria, alteraria comportamentos também, sem dúvida. Mas naquele momento fui o que fui. Amanhã serei o que serei. Espero estar aqui para a semana… A minha vida foi dura e de luta. Ninguém gosta de perder, todos gostam de ganhar. Há alguns que sentem de forma diferente, têm caráter diferente. Algumas coisas foram erradas, claro, mas algumas não. Se isso justifica tudo, não, se atenua sim, há coisas a melhorar, há. Sou apaixonado pela vida e respeito os meus amigos, a minha família e quem comigo trabalha. Tento ser melhor todos os dias. Aceito de bom grado a evolução”, comentou o técnico.

Em atualização