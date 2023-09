Em atualização

Pelo menos três jogadores do Real Madrid (dois do Real Madrid C e outro da equipa secundária Real Madrid Castilla) foram esta quinta-feira detidos e interrogados na ilha da Gran Canária, por terem alegadamente divulgado um vídeo sexual de uma menor de 16 anos, avançou esta quinta-feira o jornal El Confidencial.

Segundo a agência de notícias Europa Press, a Guarda Civil deteve os três jovens, após uma investigação que teve início com uma denúncia da mãe da menor no dia 6 de setembro.

De acordo com o El País, um dos detidos foi o autor do vídeo sexual amador, enquanto os outros dois foram os responsáveis por o partilharem num grupo de Whatsapp em que estavam outros atletas das equipas do Real Madrid.

Após as detenções, a Guarda Civil apreendeu os telemóveis dos três atletas para tentar determinar qual seria o alcance da difusão do vídeo, bem como para apurar se há mais pessoas envolvidos na sua partilha.

O El Español avança que não está envolvido nenhum jogador da primeira equipa do Real Madrid.