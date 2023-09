Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

“A bondade de Portugal nunca será esquecida”. É uma das frases destacadas num vídeo partilhado pelo Ministério da Defesa da Ucrânia na rede social X (o antigo Twitter), na manhã desta sexta-feira, para agradecer o apoio português às Forças Armadas da Ucrânia.

Thank you, Portugal!

Together, we will win.

???????????????????? pic.twitter.com/ESRHlD7VtA — Defense of Ukraine (@DefenceU) September 15, 2023

O vídeo, que tem mais de um minuto de duração, começa com imagens do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, aquando da viagem a Kiev, a dizer “Slava Ukraini” (Glória à Ucrânia, em português). De seguida, com o som de fundo de uma guitarra portuguesa, veem-se vários monumentos e paisagens portuguesas, como a Torre de Belém e o Terreiro do Paço, bem como manifestações contra a ocupação russa da Ucrânia.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Nas imagens, o Ministério da Defesa da Ucrânia lembra que Portugal foi o “último país a juntar-se à coligação dos [caças] F-16”, tendo também enviado tanques e veículos blindados para ajudar a defesa ucraniana. O vídeo termina com um “obrigado, Portugal”.

O vídeo de agradecimento a Portugal não é o único. A 24 de agosto, quando se assinalou o Dia da Independência da Ucrânia, o ministério da defesa ucraniano já tinha publicado vídeos de agradecimento a vários países, como Espanha, Reino Unido, Estados Unidos, Luxemburgo, Canadá ou França.