Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto, ordenou a remoção de uma estátua de Camilo Castelo Branco que estava há mais de dez anos no largo fronteiro à antiga Cadeia da Relação, não longe da Torre dos Clérigos. O pretexto foi uma petição de 37 ilustres da cidade que consideraram a escultura um ultraje e consideram que o escritor, por estar abraçado a uma mulher nua, é como se estivesse “abraçado a um exemplar mais ou menos pornográfico”. Não é a primeira vez que uma estátua está no centro de uma polémica pública, mas será a primeira vez nos anos mais recentes que um presidente de Câmara decide remover um monumento encomendado e inaugurado por um seu antecessor. Como ciclicamente surgem polémicas sobre estátuas, sobre monumentos, até sobre brasões florais, queremos discutir no Contra-Corrente de hoje qual a latitude dos políticos para tomarem decisões como a tomada por Rui Moreira.

