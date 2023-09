A reabilitação do Cineteatro Florbela Espanca, em Vila Viçosa, distrito de Évora, vai contar com financiamento do próximo programa operacional regional, anunciou esta sexta-feira o Governo. A decisão foi tomada na sequência de um incêndio, em julho, que provocou estragos e atrasou a obra.

Em declarações aos jornalistas, após uma reunião com o executivo e técnicos do município, em Vila Viçosa, a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, afirmou que “está garantido o financiamento” que permitirá a conclusão da empreitada.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Aquilo que ainda for possível fazer até final do ano, é enquadrável, em termos de financiamento, no [atual programa] Alentejo 2020 e aquilo que não for possível concluir é enquadrável no [próximo programa] Alentejo 2030″, adiantou.

Segundo a governante, esta foi a solução encontrada para a possibilidade de, devido ao fogo ocorrido no final de julho, não se conseguir concluir os trabalhos no período de elegibilidade do Portugal 2020.

Estamos a falar de cerca de um milhão de euros, vai ser financiado e a obra vai ser acabada”, sublinhou.

Ana Abrunhosa disse estar preocupada com a necessidade de se iniciarem, o mais rapidamente possível, as obras da nova cobertura, por causa da época das chuvas, lembrando que “o inverno aproxima-se“.

Aguarda-se a perícia da Polícia Judiciária (PJ) ou, pelo menos, uma indicação ao município de que pode iniciar a obra. Também fiz essa ponte com a ministra da Justiça”, acrescentou.

A ministra revelou que também se falou de outros projetos deste município, como a construção de uma variante em Bencatel e uma estação de tratamento de águas residuais, possivelmente com financiamento comunitário e do Fundo Ambiental.

Também em declarações aos jornalistas, o presidente da Câmara de Vila Viçosa, Inácio Esperança, congratulou-se pelos vários projetos do município estarem enquadráveis para financiamento comunitário.

O incêndio que deflagrou, no dia 31 de julho, no Cineteatro Florbela Espanca, enquanto decorriam as obras, destruiu a estrutura da cobertura, o teto falso e o sistema de AVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado).

A PJ está a investigar a origem do fogo, através da Unidade Local de Investigação Criminal (ULIC) de Évora, que conta com o apoio de peritos do Laboratório de Polícia Científica (LPC).

Inaugurado em 29 de julho de 1957, o equipamento, situado numa das principais artérias da localidade e que estava fechado há mais de 10 anos, é considerado pela autarquia como um “espaço de grande importância” para Vila Viçosa.