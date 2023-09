A certa altura em Lá em Cima, Ms. Kim (Lee Hye-yeong), uma proprietária de um edifício que prefere apresentar-se como designer e que usa grande parte do seu tempo a escrutinar a vida dos inquilinos, está à conversa com um amigo realizador (Hae-hyo Kwon) e uma inquilina, Jiyoung (Yun-hee Cho). Kim torna-se inoportuna ao perguntar, com insistência, que filmes do tal amigo realizador é que Jiyoung afinal gosta. A pergunta sai sempre de forma diferente, é insistente, e Jiyoung tenta fugir com respostas como “todos os filmes” ou desviando o assunto, tornando-o mais abrangente.

A inconveniência de Ms. Kim ganha uma certa graça porque é aquele tipo de coisa que por vezes se quer fazer mas, por educação, se reprime: pressionar alguém a especificar algo porque é óbvio que ela está a mentir. A resposta de Jiyoung, desviando ou não o assunto, muda o tom da conversa e obriga os três a explorarem algo mais interessante sobre a experiência de ver um filme: as emoções.

