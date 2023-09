Portugal registou um aumento de 8,8% do número de mortes em agosto face ao mês anterior e de 2,1% em relação ao período homólogo de 2022, segundo dados esta sexta-feira divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com as estatísticas vitais do INE, que discriminam informações sobre mortalidade, natalidade e nupcialidade, verificaram-se em agosto 9.493 óbitos, mais 8,8% (mais 766) face a julho, e mais 2,1% (mais 198) em comparação com o mês homólogo de 2022.

No mês passado morreram mais 86 pessoas por covid-19 em relação a julho, totalizando 226 mortes e representando 2,4% do total de óbitos.

Em comparação com agosto do último ano, verificaram-se menos 10 mortes devido à covid-19.

Apresentando apenas dados de julho sobre nados-vivos e casamentos, o INE indica que nasceram 7.318 bebés com vida, correspondendo a um aumento de 5,2% (mais 365) em relação a junho, mas uma descida de 0,3% relativamente a julho de 2022, quando foram registados 7.337 nados-vivos.

Nos primeiros sete meses do ano, o número de bebés nascidos com vida aumentou 4,5% (mais 2.083), para 48.673, face ao período homólogo de 2022, que registou 46.590 nados-vivos.

Em julho, apesar de negativo, o saldo natural — diferença entre o número de nados-vivos e o número de óbitos num determinado período — desagravou-se em relação ao mês anterior (menos 1.839) e ao mês homólogo de 2022 (menos 3.388).

De janeiro a julho, o valor acumulado do saldo natural foi negativo em 20.534 pessoas, representando um desagravamento face ao período homólogo de 2022, que registou menos 24.659.

O INE acrescenta ainda que em julho realizaram-se em Portugal 4.577 casamentos, menos 7,7% (menos 381) do que no mês homólogo de 2022.

Analisando os primeiros sete meses do ano, foram celebrados 19.486 casamentos, mais 2,9% (mais 556) que no mesmo período do ano anterior.