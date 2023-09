O treinador do Estoril Praia definiu este sábado a tranquilidade e o processo como bases para a sua equipa voltar aos êxitos, diante do Gil Vicente, na quinta jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Álvaro Pacheco assumiu, na conferência de imprensa de antevisão à deslocação a Barcelos, que está marcada para domingo, que a integração de novos jogadores e a necessária aprendizagem “tem custado pontos”, mas considerou que a tranquilidade será a resposta para que a equipa brevemente alcance o êxito.

O técnico estorilista afirmou que os últimos reforços contratados chegaram “com o comboio em andamento” e que, por isso, atravessam um natural processo de ambientação.

“Quando há a chegada de jogadores com o comboio em andamento, eles perceberem o nosso jogo, pormenores que são a nossa identidade, obrigam-nos a perceber um conjunto de situações que os obriga também a tomar decisões e essa introdução e essa adaptabilidade e conhecimento têm-nos custado alguns pontos,” reconheceu.

Face a essa realidade, Álvaro Pacheco transmitiu a ideia de que a paciência e a persistência no trabalho efetuado conduzirão o Estoril Praia aos melhores resultados.

“Temos de estar tranquilos e olhar para o processo e para o que estamos a construir, de que forma estamos a fazê-lo e como a equipa está a assimilar o que é esse processo”, declarou.

Apesar de o Estoril Praia apenas ter somado, até agora, três pontos em quatro jornadas, Álvaro Pacheco não mostrou preocupação, apontando um visível “crescimento” da equipa desde o início da época.

“Esta equipa tem crescido não só na sua ideia de jogo e na adaptabilidade dos jogadores, mas também na condição física com esses jogadores que entraram com o ‘comboio em andamento’. Quando chegaram tiveram de perceber a nova identidade e também ganhar ritmo e condição física“, recordou.

O treinador do Estoril Praia assinalou ainda a importância de ter disposto de duas semanas para trabalhar com o seu plantel – face à paragem para jogos de seleções – para “assimilar processos”, admitindo agora dispor de mais opções visto poder incluir os reforços que chegaram mais tarde ao plantel, como Mateus Fernandes ou Harouna Sy.

“O que posso dizer é que com muito mais tempo de trabalho todos eles estão agora com capacidade para poderem contribuir para as necessidades da equipa e o que são as minhas escolhas. Sem dúvida nenhuma que neste momento tenho um lote muito maior para as minhas escolhas para o próximo jogo,” salientou.

Gil Vicente, em 14.º lugar, e Estoril Praia, em 16.º, ambos com três pontos, defrontam-se no domingo, às 15h30, em Barcelos, em jogo que será arbitrado por João Gonçalves, da Associação de Futebol do Porto.