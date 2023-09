Estrela da Amadora, Gil Vicente, V. Guimarães e Vizela. O Benfica somou este sábado a quarta vitória consecutiva e igualou o registo triunfante que tinha carimbado no final da época passada, entre o fim de abril e o início de maio. Quatro vitórias que, a meio de setembro e na antecâmara do arranque da fase de grupos da Liga dos Campeões, fazem com que os encarnados estejam a um ponto da liderança do FC Porto.

A equipa de Roger Schmidt venceu o Vizela e prolongou um registo muito positivo no Minho, já que leva cinco triunfos em cinco jogos disputados em casa da equipa de Pablo Villar. Os encarnados voltaram a sofrer um golo de grande penalidade, tal como já tinha acontecido contra o Boavista, e são agora o conjunto com mais golos sofridos de penálti no Campeonato.

No final da partida, na flash interview, Schmidt elogiou a reação da equipa ao golo sofrido na segunda parte. “É o futebol. Fizemos um jogo muito bom, estivemos muito bem com bola, na pressão, e não permitimos nada ao adversário. Criámos muitas oportunidades, mas marcámos apenas dois golos. O futebol, por vezes, é assim. Numa situação, num cruzamento, há o penálti e o adversário volta a acreditar e temos de lutar. Mas tivemos muitas oportunidades para marcar o terceiro golo, até o quarto. Mas se não marcamos o golo decisivo, temos de lutar até ao fim e essa foi a nossa tarefa. Merecemos ganhar, mas podíamos tê-lo feito de forma mais fácil”, explicou o treinador alemão, comparando depois com a vitória semelhante perante o Gil Vicente.

O Benfica é a equipa da Liga Betclic 23/24 com mais golos sofridos de grande penalidade (2). Apenas duas equipas fizeram 2+ grandes penalidades na Liga Betclic 23/24: Benfica e FC Arouca.

“Para mim, hoje fizemos um jogo top. Com o Gil Vicente foi diferente. Estou muito feliz pelo desempenho e pela atitude dos jogadores hoje. Teria sido muito útil se tivéssemos resolvido o jogo mais cedo, mas é importante que os jogadores estejam focados, porque a Liga dos Campeões vai começar e estou muito feliz por isso. Ganhar é sempre muito bom e a forma como jogámos também foi muito boa. Dá-nos muita confiança. Jogámos bem antes da pausa para as seleções e este jogo foi top. Estamos ansiosos pelas próximas semanas”, acrescentou.

Por fim, Roger Schmidt comentou a estreia e titularidade de Trubin, guarda-redes ucraniano que chegou durante o verão e que ainda não tinha tido qualquer minuto face à aposta em Samuel Soares na sequência do afastamento de Vlachodimos. “Já sabíamos que é um guarda-redes muito bom, mas demos-lhe algumas semanas para se habituar aos companheiros, para ganhar confiança e forma com os treinadores de guarda-redes. O Samuel Soares esteve bem e temos agora uma situação muito boa na nossa equipa de guarda-redes. Mas foi muito importante o Trubin jogar, foi um dia muito bom para ele”, concluiu o técnico encarnado.

Petar Musa chegou aos 20 golos na Liga Portuguesa. Croatas goleadores no campeonato português:

72 ????????Karoglan

39 ????????Rudi

21 ????????Sokota

20 ????????Musa

Rudi e Karoglan fizeram dupla no GD Chaves em 1991/92.

Rafa foi eleito o MVP da partida, mas acabou por ser Petar Musa a representar o plantel na zona de entrevistas rápidas — ele que abriu o marcador, ainda dentro dos primeiros 10 minutos, e chegou aos 20 golos na Liga entre Boavista e Benfica. “Estamos contentes por levarmos três pontos para casa. Foi difícil depois da paragem para as seleções, mas acho que controlámos o jogo. Talvez pudéssemos ter marcado mais, mas no final o mais importante é somarmos os três pontos”, começou por dizer o croata.

“Para nós, todos os jogos são importantes. Claro que isto dá-nos confiança para o próximo jogo. Agora precisamos de descansar e focar-nos no próximo jogo. Para mim é muito importante voltar a ser titular e voltar a marcar, estou aqui para ajudar a equipa. Quer jogue de início ou seja chamado ao jogo, entro sempre com o intuito de ajudar a equipa. Estou feliz por termos ganhado. Agora vem aí a Liga dos Campeões e vamos dar 100% em todos os jogos. Temos sempre os nossos adeptos a apoiar-nos e queremos fazê-los felizes, ter sucesso”, concluiu.