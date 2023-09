Uma derrota, três vitórias, uma paragem para os compromissos internacionais. O Benfica visitava o Vizela depois das quatro primeiras jornadas da Liga e antes do início da fase de grupos da Liga dos Campeões — ou seja, claramente à procura de uma sequência de triunfos consistente que permitisse olhar para a receção ao RB Salzburgo com otimismo e confiança.

Roger Schmidt deu cinco dias de folga ao grupo reduzido que permaneceu no Seixal durante a pausa para as seleções e só recebeu os vários internacionais a meio da semana, preparando a visita ao Vizela no espaço de três dias. O treinador alemão não escondeu o favoritismo encarnado na antecâmara do jogo, até porque o clube minhoto nunca tinha venceu um dos “três grandes”, mas lembrava que a deslocação envolvia vários obstáculos.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Vizela-Benfica, 1-2 5.ª jornada da Primeira Liga Estádio do FC Vizela, em Vizela Árbitro: Luís Godinho (AF Évora) Vizela: Buntic, Tomás Silva, Bruno Wilson, Anderson, Matheus Pereira, Bustamante (Diogo Nascimento, 71′), Busnić, Nuno Moreira (Alberto Soro, 58′), Samu, Matías Lacava (Dylan Saint-Louis, 58′), Samuel Essende Suplentes não utilizados: Francesco Ruberto, Hugo Oliveira, Jardel, Alex Méndez, Rashid, Rodrigo Escoval Treinador: Pablo Villar Benfica: Trubin, Alexander Bah, António Silva, Otamendi, Fredrik Aursnes, João Neves, Kökçü (Chiquinho, 71′), Di María (David Neres, 87′), Rafa, João Mário (Florentino, 90+4′), Musa (Arthur Cabral, 87′) Suplentes não utilizados: Samuel Soares, Morato, Tengstedt, Tomás Araújo, Tiago Gouveia Treinador: Roger Schmidt Golos: João Mário (9′), Di María (39′), Samu (gp, 70′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Fredrik Aursnes (67′), a Matheus Pereira (90+5′), a Bruno Wilson (90+12′)

