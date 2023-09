Leão até marcou, mas não chegou: Inter goleia AC Milan no primeiro dérbi da temporada

Inter Milão e AC Milan entravam em campo para o primeiro dérbi da temporada, um dérbi bastante precoce, com o mesmo registo na Serie A: três jogos, três vitórias. O duelo surgia na antecâmara do início da fase de grupos da Liga dos Campeões, em que o Inter Milão vai defrontar a Real Sociedad e o AC Milan irá cruzar com o Newcastle, e era um óbvio teste para o arranque de uma competição em que as duas equipas da cidade italiana irão procurar chegar o mais longe possível.

“Tenho muito orgulho no facto de ter vencido alguns dérbis na temporada passada, principalmente porque dois deles levaram-nos à final da Liga dos Campeões, mas aquilo que fizemos no passado não é suficiente para ganhar agora. Sobre a equipa, tenho decisões para tomar e estou feliz por ter de as tomar. Houve um momento na época passada em que não existiam soluções, mas agora a situação mudou e o Inter melhorou”, explicou Simone Inzaghi na antevisão da partida.

Uma visão com que Stefano Pioli concordava. “Não quero saber dos últimos dérbis, só me preocupo com o próximo. A única coisa que importa é apresentar a melhor solução para o nosso estilo de jogo e colocá-la em prática. Tenho de gerir os jogadores da melhor maneira. Vamos disputar muitas partidas no espaço de 21 dias. Vamos pensar no dérbi agora e a partir de domingo começamos a focar-nos no Newcastle”, atirou o treinador italiano.

Assim, Inzaghi lançava Marcus Thuram e Lautaro no ataque, com Barella, Çalhanoglu e Mkhitaryan no meio-campo, e Pioli colocava Rafael Leão, Giroud e Pulisic no setor ofensivo, sendo que Reijnders, Krunic e Loftus-Cheek ocupavam a zona intermédia. O Inter colocou-se em vantagem logo nos instantes iniciais, com Mkhitaryan a desviar um remate de Dimarco para bater Mike Maignan (5′), e aumentou a vantagem ainda antes do intervalo por intermédio de um grande pontapé cruzado de Thuram (38′).