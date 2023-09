O treinador do Vitória de Guimarães, Paulo Turra, afirmou este sábado que os minhotos vivem “um processo de treino em evolução” para terem “mais intensidade” na I Liga de futebol, a começar pela receção ao Portimonense, da quinta jornada.

Afastado da Taça da Liga pelo secundário Tondela (derrota por 1-0), no encontro anterior, no sábado, já depois de ter sido eliminado da Liga Conferência Europa, pelos eslovenos do Celje, em 3 de agosto, o plantel vitoriano trabalhou muito na “parte tática, técnica e setorial” para corrigir a exibição passiva do encontro com os beirões, admitiu o timoneiro dos vitorianos.

“Estamos com um processo de treino em evolução e temos de ter intensidade, com e sem bola. Nesta semana, demos ênfase às ideias e aos comportamentos que fazem a ideia de jogo evoluir. Temos de ser uma equipa intensa. Não podemos ser uma equipa passiva com a bola. Temos de ter a posse no momento certo e de ser agressivos e verticais”, frisou, na antevisão ao duelo marcado para as 18h00 de domingo.

Convencido de que os seus pupilos vão apresentar os comportamentos trabalhados durante a semana no relvado do Estádio D. Afonso Henriques, Paulo Turra avisou que o Vitória de Guimarães deve reconhecer os períodos de optar pelo jogo em profundidade e as fases de privilegiar os “espaços interiores”, caso o Portimonense opte por uma defesa compacta, assente num sistema tático 5x4x1.

“Temos de ter alternativas e uma ideia de jogo para atacar profundidade no momento certo e para atacar as zonas entre linhas no momento certo, sabendo jogar nos espaços interiores. Temos de ter a posse no momento certo, de ser verticais no momento certo e de saber fazer as transições ofensivas e defensivas no momento certo”, observou.

O técnico brasileiro, de 49 anos, disse ainda que o futebol atual é “muito equilibrado”, apesar de os algarvios ainda não terem vencido no campeonato, ocupando o 17.º lugar, com dois pontos, e reconheceu qualidade à equipa treinada por Paulo Sérgio.

“O Portimonense ataca muito a profundidade, tem uma equipa alta, com atletas agressivos nas bolas aéreas ofensivas e defensivas, e que trabalha muito a bola, tendo muitos jogadores brasileiros”, referiu. O treinador vitoriano confirmou ainda o regresso de Afonso Freitas ao leque de opções, após o lateral esquerdo ter falhado o embate com o Tondela devido a uma lesão muscular.

O Vitória de Guimarães, quinto classificado da I Liga portuguesa, com nove pontos, recebe o Portimonense, 17.º, com dois, em desafio da quinta jornada, marcado para as 18h00 de domingo, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.