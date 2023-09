As negociações para formar governo em Espanha estão a decorrer e têm provocado agitação dentro das fileiras do PSOE. De tal maneira que esta semana ficou marcada por um decisão de peso: a expulsão do militante histórico Nicolás Redondo Terreros, que se tem oposto à possibilidade de um amnistia para os políticos independentistas catalães, exigida pelo Junts per Catalunya para apoiar um governo de Pedro Sánchez.

A notícia surgiu esta quinta-feira, publicada pelo jornal El Diário, que dava conta de que a decisão foi aprovada numa reunião do partido, que decidiu expulsar o histórico basco devido “ao seu reiterado menosprezo pelas siglas [do partido] em que é militante”.

Redondo, filho de um conhecido sindicalista basco próximo do PSOE, tinha criticado em público ao longo das últimas semanas a aproximação do PSOE de Sánchez aos separatistas catalães, à semelhança de outros históricos do partido como o ex-presidente de governo Felipe González, o antigo vice-presidente de governo Alfonso Guerra e o ex-comissário europeu Joaquín Almunia. Mas, ao contrário destes, estava cada vez mais próximo do Partido Popular (PP), tendo já sido admoestado pelo partido por ter participado numa ação de campanha de Isabel Díaz Ayuso, em 2021.

A proximidade de Redondo ao PP nos últimos tempos é tal que, segundo o El Mundo, o histórico socialista recebeu a notícia da sua expulsão num almoço em que participava com o antigo presidente popular José María Aznar.

A decisão de expulsão por parte do PSOE de Sánchez foi apoiada pelas estruturas do partido. “Não é difícil de justificar, porque está preto no branco na imprensa de todo o país”, afirmou uma fonte socialista ao El Mundo. “Oito milhões de eleitores merecem respeito e uma organização com 140 anos de História também.”

Quem não concordou com a expulsão foi outro histórico, Felipe González, que também tem criticado a possibilidade de uma amnistia, que considera poder colocar em risco “o cimento da democracia”. Para comentar a decisão sobre Redondo, González recordou o período em que era presidente de governo e o pai do político basco convocou uma greve geral: “Nunca me ocorreu pensar em penalizá-lo com uma expulsão [do partido]”, afirmou.

Quem também criticou duramente a expulsão de Redondo foi o PP. Este sábado, o coordenador do partido Elías Bendodo acusou o PSOE de Sánchez de parecer “a União Soviética, com purgas incluídas”. “Quem fala é afastado. Isto faz lembrar outros tempos e outras latitudes. Sánchez é isto”, acusou, citado pelo El País.