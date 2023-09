Acabou o mercado de transferências, acabaram as primeiras quatro jornadas da Liga, acabou a primeira interrupção para os compromissos internacionais. Em resumo, e nas palavras de Roger Schmidt, só agora é que a temporada vai começar: com os jogos de três em três dias, o início da fase de grupos das competições europeias e a ausência de margem de erro no Campeonato. E se a teoria era aplicável ao Benfica de Roger Schmidt, também o era ao Sporting de Rúben Amorim.

Com um empate e três vitórias no arranque da Liga, o Sporting chegou ao rescaldo da pausa para as seleções na liderança da classificação em conjunto com o FC Porto e o Boavista. Os leões têm estado bem e confiantes, dois dos reforços já conquistaram a titularidade e o terceiro espreita o onze inicial e Rúben Amorim, na antecâmara da receção deste domingo ao Moreirense, recordava que o início não oficial da temporada obrigava a começar a pensar na tal rotatividade do plantel.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Sporting-Moreirense, 3-0 5.ª jornada da Primeira Liga Estádio José Alvalade, em Lisboa Árbitro: Manuel Oliveira (AF Porto) Sporting: Adán, Diomande, Coates, Gonçalo Inácio, Ricardo Esgaio (Geny Catamo, 75′), Morita, Hjulmand (Daniel Bragança, 82′), Nuno Santos (Matheus Reis, 75′), Pedro Gonçalves (Trincão, 82′), Gyökeres, Marcus Edwards (Paulinho, 75′) Suplentes não utilizados: Franco Israel, Luís Neto, Dário Essugo, Iván Fresneda Treinador: Rúben Amorim Moreirense: Kewin, Fabiano, Maracás, Marcelo, Godfried Frimpong, Gonçalo Franco (Ismael, 86′), Lawrence Ofori (Wallisson Máximo, 68′), Pedro Amador (Madson Monteiro, 68′), Alanzinho (Pedro Aparício, 80′), João Camacho (Jeremy Antonisse, 80′), André Luís Suplentes não utilizados: Caio Secco, Matheus Aiás, Kodisang, Gilberto Batista Treinador: Rui Borges Golos: Hjulmand (54′), Gyökeres (61′), Diomande (90+6′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Gonçalo Inácio (4′), a Maracás (20′ e 88′), a Nuno Santos (35′), a Marcelo (49′), a Hjulmand (69′); cartão vermelho a Maracás por acumulação (88′)

