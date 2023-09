O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, manifestou o “orgulho” de ver a cidade receber a primeira etapa da Volta a Espanha em ciclismo de 2024.

“La Vuelta, uma das maiores provas de ciclismo do mundo vai começar aqui, em Lisboa, em 2024. É um orgulho para todos nós receber uma prova espanhola que vai começar exatamente no nosso país e na nossa cidade. São todos bem-vindos a Lisboa em 2024, em que La Vuelta começará na cidade de Lisboa aqui, na Torre de Belém, que simboliza tão bem aquilo que nós somos, a nossa alma e nossa abertura ao mundo”, assinalou o edil, num vídeo publicado no Twitter.

Lisboa recebe a Vuelta em 2024 ???? 27 anos depois.

Portugal volta a receber um dos maiores eventos de ciclismo da Europa. Este é um sinal da força de Lisboa na Europa e do estreitar da relação entre Lisboa e Madrid, um sinal de que podemos fazer muito mais juntos. pic.twitter.com/qonfwucx2R — Carlos Moedas (@Moedas) September 17, 2023

Este domingo foi anunciado que a edição do próximo ano de uma das maiores provas do circuito internacional, a par do Tour de França e Giro de Itália, principiará, pela segunda vez na história, na capital portuguesa, em 17 de agosto. Esse dia deverá marcar um contrarrelógio com princípio na Torre de Belém e final no vizinho concelho de Oeiras.

Portugal deve receber mais duas tiradas, em 18 e 19 de agosto, entre Cascais e Ourém, e entre a Lousã e Castelo Branco.

Em 1997, La Vuelta já tinha começado em Lisboa, na altura num gesto de promoção internacional da Expo98, voltando agora como “um exemplo” de como Portugal e Espanha podem unir-se na candidatura a receber grandes eventos internacionais, como o Campeonato do Mundo de futebol de 2030, em parceria com Marrocos.

Segundo a organização, a competição é transmitida nas televisões de 190 países. A caravana da competição envolve cerca de três mil pessoas com um gasto médio individual de 150 euros por dia.